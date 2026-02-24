Τασούλας: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

«Η Ελλάδα, η οποία στήριξε εξ αρχής τον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα έτη από την απρόκλητη και παράνομη ρωσική επίθεση και εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα, η οποία στήριξε εξ αρχής τον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

