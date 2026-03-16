Πέθανε ο Γιάννης Σπυριδάκης - Ήταν παιδοχειρουργός και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Μαρτίου, ο καθηγητής Χειρουργικής Παίδων της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Γιάννης Σπυριδάκης σε ηλικία 69 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, στις 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Αλλατίνη), ενώ ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του, πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Έφη Θεοδωράκη, έγραψε:

«Τη μέρα που μου έκανε πρόταση γάμου, πριν από 20 χρόνια, μου είπε πως θέλει να είναι δίπλα μου μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Η ζωή μας είχε δυσκολίες και τουλάχιστον 15 χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας, όμως ο δρόμος μας έμεινε κοινός μέχρι το τέλος.



Τον φρόντισα όσο περισσότερο μπορούσα και, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους, όσο περισσότερο φροντίζουμε τόσο περισσότερο συνδεόμαστε, αγαπάμε και πονάμε στην απώλεια. Καλό ταξίδι, Γιάννη. Με τον δικό μας τρόπο ήμασταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον».