Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πέντε κιλά κάνναβης στον προφυλακτήρα αυτοκινήτου

Μέσα σε προφυλακτήρα αυτοκινήτου έκρυβε 45χρονος σχεδόν πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, όπως αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Ο 45χρονος Έλληνας συνελήφθη χθες το βράδυ, τη στιγμή που εισήλθε με το αυτοκίνητο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί της ΠΑΘΕ, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας (βάρους 4 κιλών και 955 γραμ.) που ήταν επιμελώς κρυμμένες στο εσωτερικό του πίσω προφυλακτήρα τού αυτοκινήτου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης