Ηράκλειο: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Είχε πιστόλι κρότου στο αυτοκίνητο
Χειροπέδες και στον πατέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη ενός 15χρονου σε περιοχή του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 14 Μαρτίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, ενώ στο ντουλαπάκι του οχήματος βρέθηκε ένα πιστόλι κρότου, που κατασχέθηκε από τις αρχές.
Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 42χρονος πατέρας του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας.
Σχόλια
