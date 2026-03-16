Ηράκλειο: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Είχε πιστόλι κρότου στο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη ενός 15χρονου σε περιοχή του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, ενώ στο ντουλαπάκι του οχήματος βρέθηκε ένα πιστόλι κρότου, που κατασχέθηκε από τις αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 42χρονος πατέρας του ανήλικου, για παραμέληση εποπτείας.

