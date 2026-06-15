Δαλαμάγκας: «Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του

Στην απολογία της η 47χρονη ισχυρίστηκε ότι συνειδητοποίησε μετά τη σύλληψη πως είχε στο πλευρό της έναν άνθρωπο που τον γνώριζε μόνο σαν Αντώνη Τζίμα

Μίλτος Τσεκούρας

Δαλαμάγκας: «Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του

Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σύντροφος του Τζέιμς Δαλαμάγκα δήλωσε ότι αγνοούσε για 22 χρόνια ότι ήταν κατηγορούμενος για φόνο στην Αυστραλία.
  • Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου καταδίκασε τον πατέρα και τη σύντροφο του Δαλαμάγκα για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση.
  • Η 47χρονη σύντροφος αφέθηκε ελεύθερη με αναστολή και επιστρέφει στο σπίτι της, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στον Δαλαμάγκα.
  • Ο Δαλαμάγκας κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι την εκδίκαση του αιτήματος έκδοσής του στην Αυστραλία από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
  • Κρίσιμο ζήτημα στην υπόθεση είναι η ιθαγένεια του Δαλαμάγκα, καθώς η απόδειξη ελληνικής ιθαγένειας επηρεάζει την παραγραφή του αδικήματος και την έκδοσή του.
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«Δεν ήξερα ότι επί 22 χρόνια κοιμόμουν με έναν άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία. Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογίας της η 47χρονη σύντροφος του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος καταζητείται από τις αυστραλιανές διωκτικές αρχές για 27 χρόνια ως υπαίτιος του φόνου του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του Αιγίου καταδίκασε τον πατέρα και τη σύντροφο του Δαλαμάγκα για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση. Στον πρώτο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 χρόνια και 4 μήνες, ενώ στην 47χρονη καθηγήτρια 2 χρόνια και 6 μήνες. Το δικαστήριο δεν πίστεψε τη σύντροφο του φυγά, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της να πείσει ότι δεν γνώριζε.

Αλλαγή στη ζωή της

Σύμφωνα με την «Πελοπόννησο», στην απολογία της η 47χρονη ισχυρίστηκε ότι συνειδητοποίησε μετά τη σύλληψη πως είχε στο πλευρό της έναν άνθρωπο που τον γνώριζε μόνο σαν Αντώνη Τζίμα, όμως αυτός είχε διπλή προσωπικότητα. Ζήτησε από τους δικαστές να την πιστέψουν: «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Είναι ισχυρό το σοκ. Θέλω να με καταλάβετε. Ζούσα μέσα σε ένα ψέμα και τώρα αλλάζει η ζωή μου και δεν ξέρω πού θα με πάει».

Το Δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα έφεσης με αναστέλλουσα ισχύ και η 47χρονη αφέθηκε ελεύθερη, όπως και ο 86χρονος πατέρας του Δαλαμάγκα. Πηγές από το περιβάλλον της καθηγήτριας αναφέρουν ότι επέστρεψε στο σπίτι της στο Άλσος Αιγιαλείας, που είναι ιδιοκτησίας της. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια στάση θα κρατήσει έναντι του Τζέιμς Δαλαμάγκα, τώρα που γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα.

Το ζήτημα της ιθαγένειας

Ο Δαλαμάγκας έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, όπου θα παραμείνει μέχρι να εκδικαστεί το αίτημα της Ιντερπόλ από το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας για την έκδοσή του στις δικαστικές αρχές της Αυστραλίας.

Ο χρόνος της εκδίκασης συνδέεται με τις απαντήσεις που πρόκειται να δοθούν από την Αυστραλία σε συγκεκριμένο αίτημα των εισαγγελικών αρχών της Πάτρας. Το αίτημα έχει ήδη υποβληθεί και αφορά την αποστολή έγγραφων στοιχείων που θα φανερώνουν αν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, πέραν της αυστραλιανής, έχει αποκτήσει και ελληνική ιθαγένεια.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι και Έλληνας πολίτης. Από σχετική έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το ζήτημα της ιθαγένειας είναι κρίσιμο για τον Δαλαμάγκα.

Πρέπει να αποδείξει ότι είναι Έλληνας πολίτης για να μπορεί να επικαλεστεί, με βάση τον ελληνικό νόμο, την παραγραφή του αδικήματος, του φόνου, για το οποίο κατηγορείται στην Αυστραλία.

Αν δεν διαθέτει αποδείξεις, η υπόθεση περιπλέκεται και θα κριθεί στη βάση της υφιστάμενης διακρατικής σύμβασης Αυστραλίας Ελλάδας που υπεγράφη το 1991 και αφορά ζητήματα εκδόσεων.

Αλλά και πάλι αυτή η περίπλοκη υπόθεση δεν πρόκειται να τελεσιδικήσει στο επίπεδο του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας. Έπεται η κρίση στις ανώτερες βαθμίδες του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου.

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