Το παρασκήνιο της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς το «Τούνελ» ξεσκέπασε τον καταζητούμενο

Ένα ηχητικό μήνυμα στον τηλεφωνητή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» έμελλε να γκρεμίσει το οικοδόμημα ψευδαισθήσεων που είχε χτίσει για σχεδόν τρεις δεκαετίες ο Τζέιμς Δαλαμάγκας. Ο άνθρωπος που αποτελούσε τον υπ' αριθμόν ένα καταζητούμενο των αυστραλιανών Αρχών για τη στυγερή δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, ζούσε ανενόχλητος σε χωριό της Αχαΐας.

Η μαρτυρία του ανθρώπου που αποφάσισε να μιλήσει αποδείχθηκε το καθοριστικό κομμάτι στο παζλ. Ο μάρτυρας αναγνώρισε τον φυγόδικο παρακολουθώντας την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη στις 9 Φεβρουαρίου 2024, όταν προβλήθηκε το αφιέρωμα με τις εκκλήσεις της οικογένειας του θύματος. Την ίδια ώρα, ο φόβος τον κράτησε σιωπηλό για έναν ολόκληρο χρόνο. Κι όμως, η εικόνα του τηλεφώνου της εκπομπής στο διαδίκτυο τον έκανε να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να αφήσει το πρώτο εκείνο μήνυμα: «Ονομάζομαι … και έχω πολύ σημαντικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο που είναι δολοφόνος. Τον λένε Δαλαμάγκα…».

Η διπλή ζωή ως «Αντώνης» στο Αίγιο

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο μάρτυρας στην αποκλειστική του συνέντευξη στην κάμερα, ο καταζητούμενος είχε καταφέρει να ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης». Επί 25 χρόνια κυκλοφορούσε ανάμεσα στους κατοίκους έχοντας χτίσει μια νέα ταυτότητα.

«Είναι σε ένα χωριό που λέγεται Άλσος, κοντά στα Σελιανίτικα Αιγίου, σε μια μικρή περιοχή με πέντε – έξι σπίτια. Απέναντι από το σπίτι του υπάρχει ελαιοτριβείο. Εκεί ζει χρόνια», περιέγραψε ο μάρτυρας.

Ο Δαλαμάγκας είχε εγκατασταθεί μόνιμα εκεί, είχε αγοράσει εκτάσεις γύρω στο 2007 και ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ενώ ασχολούνταν με τις ελιές και την καλλιέργεια κτημάτων. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως λογιστής σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα, όπου το 2004 γνώρισε τη γυναίκα με την οποία συζούσε. Ακόμα και η οικογένειά του, που τον επισκεπτόταν κατά καιρούς, τον φώναζε με το ψεύτικο όνομα. Ο πατέρας του κατάγεται από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και η μητέρα του από την περιοχή του Αιγίου. Όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, στο χωριό της Πρέβεζας πολλοί γνώριζαν την αλήθεια αλλά τον κάλυπταν καθώς ήταν όλοι συγγενείς.

Το σπίτι στο Αίγιο είχε μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο. Ο «Αντώνης» διατηρούσε στον χώρο περίπου εξήντα σκυλιά, κυρίως ράτσας πιτ μπουλ, τα οποία λειτουργούσαν ως ασφάλεια ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει κανείς εύκολα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο φυγόδικος είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για σοβαρό πρόβλημα υγείας, κάνοντας χημειοθεραπείες και επέμβαση στον λαιμό, χωρίς κανείς να αντιληφθεί με ποια στοιχεία ασφάλισης εισήχθη.

Η κυνική ομολογία για το φονικό στο Σίδνεϊ

Όταν ο μάρτυρας είδε την εκπομπή και συνειδητοποίησε ποιος ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε επί 25 χρόνια, δεν άντεξε. Τον αντιμετώπισε ανοιχτά. Τον ρώτησε αν είδε τον εαυτό του στην τηλεόραση και ο Δαλαμάγκας δεν το αρνήθηκε. Παραδέχθηκε την πραγματική του ταυτότητα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο καταζητούμενος περιέγραψε με απίστευτη ψυχραιμία πώς έγινε το φονικό το 1999.

Όπως ισχυρίστηκε, καθόταν σε ένα κατάστημα στο Σίδνεϊ όταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος του πρόσφερε ένα ποτήρι ουίσκι. Η άρνησή του να το πιει, επειδή το μπουκάλι ήταν ήδη ανοιχτό, στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει άγριος καβγάς. Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στην κουζίνα του καταστήματος. Εκεί πιάστηκαν στα χέρια, ο Δαλαμάγκας άρπαξε ένα μαχαίρι και έκοψε το νήμα της ζωής του ομογενούς. Μετά από αυτή την κυνική αποκάλυψη, ο μάρτυρας διέκοψε κάθε επαφή μαζί του και τον μπλόκαρε στο τηλέφωνο.

Το παρασκήνιο των μυστικών ερευνών

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την άνοιξη του 2025. Ήταν 19 Μαΐου 2025 όταν ο μάρτυρας επικοινώνησε με το «Τούνελ». Εξέφρασε έντονο φόβο, ρώτησε για την επικήρυξη των 200.000 δολαρίων και ζήτησε να μιλήσει μόνο με τις αυστραλιανές Αρχές, ζητώντας παράλληλα προστασία. Από τις 20 Μαΐου 2025 άνοιξε ένας μυστικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της εκπομπής και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας.

Οι Αυστραλοί ντετέκτιβ έδειξαν ακαριαίο ενδιαφέρον, καθώς δεν είχαν καμία άλλη πληροφορία τόσα χρόνια. Στις 22 Μαΐου 2025 οι Αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν τα στοιχεία «εξαιρετικά σημαντικά» και συγκρότησαν ειδικό κλιμάκιο της ηγεσίας τους, ζητώντας από την εκπομπή απόλυτη μυστικότητα. Στις 10 Ιουνίου 2025 ο μάρτυρας έδωσε τη συνέντευξη στο «Τούνελ» και την επόμενη ημέρα, με τη συγκατάθεσή του, τα στοιχεία του παραδόθηκαν στους Αυστραλούς. Ακολούθησαν δύο κρίσιμες συναντήσεις του μάρτυρα με τους ξένους αξιωματικούς. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία συνεχίστηκε μέχρι το φθινόπωρο, με την Ιντερπόλ να ενημερώνεται διαρκώς, μέχρι τη στιγμή που ο James ή Αντώνης εντοπίστηκε γεωγραφικά.

Κραυγή για δικαιοσύνη από την Αυστραλία

Στο Σίδνεϊ, η οικογένεια Γιαννόπουλου ξύπνησε με τα νέα που περίμενε επί 27 ολόκληρα χρόνια. Η αδελφή του θύματος, Τούλα, μιλώντας στην εκπομπή, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της στην Αγγελική Νικολούλη και στον άνθρωπο που βρήκε το θάρρος να μιλήσει.

«Ο πατέρας μου αντέδρασε ψύχραιμα, καθώς είναι ήρεμος άνθρωπος, ενώ η μητέρα μου βίωσε έντονη συγκίνηση — κουβαλούσε αυτόν τον πόνο για τόσα χρόνια και η αντίδρασή της ήταν βαθιά συναισθηματική», δήλωσε.

Η οικογένεια ζητά πλέον από το ελληνικό κράτος να ολοκληρώσει τις νόμιμες διαδικασίες και να εκδώσει τον Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ώστε να δικαστεί εκεί όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Για τους γονείς και τα παιδιά του αδικοχαμένου ομογενή, ο εντοπισμός του είναι το μερικό κλείσιμο ενός τεράστιου, αιματηρού κύκλου. Η Τούλα Γιαννόπουλου έστειλε μάλιστα ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, καλώντας όποιον γνωρίζει στοιχεία για σοβαρές υποθέσεις να μην σωπαίνει ποτέ, ανεξάρτητα από αμοιβές, γιατί η αλήθεια πρέπει πάντα να λάμπει.