Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol

Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Snapshot Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ.

Είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό του Αιγίου με ψευδή στοιχεία ταυτότητας και ζούσε ως «Αντώνης Τζίμας».

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων μετά από πληροφορία προς τις αυστραλιανές Αρχές και συνεργασία με τις ελληνικές.

Η δολοφονία σημειώθηκε μετά από συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ, όπου ο Δαλαμάγκας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι στον Γιαννόπουλο.

Ο 55χρονος κρατείται και αναμένεται η έκδοσή του στην Αυστραλία για να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Ζούσε για 27 χρόνια σε χωριό του Αιγίου ως «Αντώνης Τζίμας», είχε αγοράσει σπίτι και έλεγε ότι επέλεξε να επιστρέψει από την Αυστραλία για τον καθαρό αέρα, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, Ελληνοαυστραλός που αναζητείτο επί σχεδόν τρεις δεκαετίες από τις Αρχές της Αυστραλίας, συνελήφθη στο Αίγιο για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999, στο Σίδνεϊ.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί, μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της ερυθράς αγγελίας της Interpol. Ο 55χρονος εμφανίστηκε αγνώριστος σε σύγκριση με τις παλιές φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, έχοντας πλέον λευκά μαλλιά και μούσια.

01 04 Πηγή: EUROKINISSI. 02 04 Πηγή: EUROKINISSI. 03 04 Πηγή: EUROKINISSI. 04 04 Πηγή: EUROKINISSI.

Τα ίχνη του εντοπίστηκαν έπειτα από πληροφορία που έφτασε στις αυστραλιανές Αρχές, οι οποίες ενημέρωσαν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω της ερυθράς αγγελίας που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ωστόσο, η ταυτοποίηση έγινε μέσω του συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, το οποίο επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τον καταζητούμενο από το 1999.

Στην τοπική κοινωνία ήταν γνωστός ως «Αντώνης Τζίμας». Κατοικούσε μόνιμα στην περιοχή, είχε αγοράσει σπίτι, διατηρούσε καλές σχέσεις με τους γείτονες και ασχολείτο με την καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων και ελαιώνων. Τα τελευταία χρόνια, ζούσε μαζί με τη γυναίκα του στην Αιγιάλεια.

Το χρονικό

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την 25η Απριλίου 1999 έξω από ελληνικό νυχτερινό κέντρο στο προάστιο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ο 32χρονος ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος επιχείρησε να παρέμβει για να τη σταματήσει. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, ο Δαλαμάγκας τού επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Μία μέρα μετά το έγκλημα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, όμως, ο Δαλαμάγκας είχε ήδη εγκαταλείψει την Αυστραλία και είχε διαφύγει στην Ελλάδα, όπου άλλαξε τα στοιχεία της ταυτότητάς του και κατάφερε να παραμείνει ασύλληπτος για 27 χρόνια.

Παρά την ερυθρά αγγελία της Interpol, η αλλαγή ταυτότητας και η εγκατάστασή του σε άλλη χώρα δυσχέραναν τον εντοπισμό του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνδυασμό πληροφοριών και συνεργασία των ελληνικών και αυστραλιανών Αρχών.

Ο 55χρονος κρατείται και αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

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