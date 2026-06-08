Αίγιο: Ύποπτος και για δεύτερο φόνο ο Δαλαμάγκας - Σήμερα στον Εισαγγελέα

Οι Αρχές συνέλαβαν την σύντροφο και τον πατέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Γιάννης Καλύβας

Αίγιο: Ύποπτος και για δεύτερο φόνο ο Δαλαμάγκας - Σήμερα στον Εισαγγελέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο μετά από διεθνή καταδίωξη για δολοφονία, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
  • Ο Δαλαμάγκας ομολόγησε τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου και θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου στην Αυστραλία.
  • Ο Βουκελάτος πυροβολήθηκε θανάσιμα το 1997 στο Σίδνεϊ, ενώ ο Γιαννόπουλος μαχαιρώθηκε το 1999, μετά την οποία ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα.
  • Κατά τη σύλληψη βρέθηκαν όπλα και ηλεκτρονικές συσκευές στην κατοικία του Δαλαμάγκα, ενώ συνελήφθησαν επίσης η σύντροφός του και ο πατέρας του για υπόθαλψη εγκληματία.
  • Η σύλληψη έγινε με τη συνεργασία Interpol, αυστραλιανών αρχών και ΕΛ.ΑΣ., και ο Δαλαμάγκας οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα.
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Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Interpol, των αυστραλιανών αρχών και της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος πλέον Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο, όπου ζούσε κρυμμένος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Ο 55χρονος πέρα από τη δολοφονία του Γιαννόπουλου –την οποία ομολόγησε στους αστυνομικούς- αναμένεται να κατηγορηθεί και για μία ακόμη δολοφονία.

Οι Αρχές της Αυστραλίας θεωρούν ότι ο συλληφθείς είναι ο κύριος ύποπτος για την δολοφονία του 30χρονου ομογενή Τιμ (Ευθύμιου) Βουκελάτου. Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Απριλίου 1999, ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλο ομογενή, τον 32χρονο Γιώργο Γιαννόπουλο, μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο Belmore του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καβγά. Αμέσως μετά τον δεύτερο φόνο το 1999, ο Δαλαμάγκας διέφυγε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία. Για 27 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας.

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O Τιμ Βουκελάτος. Οι Αρχές στην Αυστραλία θεωρούν τον Δαλαμάγκα ύποπτο και για αυτόν τον φόνο

Αν και το ένταλμα σύλληψης με το οποίο καταζητούνταν διεθνώς αφορούσε κυρίως τη δολοφονία του Γιαννόπουλου (καθώς στην Ελλάδα υπήρχε ο κίνδυνος της 25ετούς παραγραφής), οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας τον είχαν σταθερά στην κορυφή της λίστας των καταζητούμενων και για τον φόνο του Βουκελάτου.

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Ο Γιαννόπουλος, το βασικό θύμα του Δαλαμαγκα

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με -5- βέλη, -2- μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, -3- συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και -13- κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Με πληροφορίες από tempo24.news

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