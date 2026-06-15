Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια και επεκτάθηκε σε πέντε γειτονικά καταστήματα και αποθήκες.

Οι καπνοί προκάλεσαν εκτεταμένη αιθάλη στην πλαϊνή όψη παρακείμενης πολυκατοικίας, η οποία μαύρισε από τους καπνούς.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ η επιχείρηση διήρκεσε αρκετές ώρες.

Το τμήμα των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους παρέμεινε κλειστό έως τις 4 τα ξημερώματα λόγω της πυρκαγιάς.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε ακόμη τέσσερα γειτονικά καταστήματα, εκ των οποίων δύο καταστήματα ρουχισμού, ένα κομμωτήριο και ένα κατάστημα υποδημάτων.

Παράλληλα, στις φλόγες τυλίχθηκαν και οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται στο ίδιο εμπορικό συγκρότημα.

Οι πυκνοί καπνοί που αναπτύχθηκαν από τη φωτιά προκάλεσαν εκτεταμένη αιθάλη στην πλαϊνή όψη παρακείμενης πολυκατοικίας, η οποία μαύρισε από τους καπνούς.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής διήρκεσε αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο τμήμα των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους να παραμείνει κλειστό έως περίπου τις 4 τα ξημερώματα.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.