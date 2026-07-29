Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν – «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση»

Snapshot Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ικανοποιημένος από την ανοικτή και ουσιαστική συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον ηγέτη του ψευδοκράτους.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί την επίλυση του Κυπριακού ως τη μόνη επιλογή.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την πολιτική του δέσμευση για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Η συζήτηση κάλυψε την ουσία του Κυπριακού, τη μεθοδολογία, τις συγκλίσεις, τη διευρυμένη συνάντηση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, και θα συνεχιστεί με στόχο συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε έτοιμος για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, εκφράζοντας αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Ικανοποιημένος από τη συζήτηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο που είχαν το βράδυ της Τρίτης, τονίζοντας ότι για την ελληνοκυπριακή πλευρά «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη συζήτηση καλή, ανοικτή και ειλικρινή, σημειώνοντας ότι κάλυψε το σύνολο των ζητημάτων: την ουσία του Κυπριακού, τη μεθοδολογία, τις υφιστάμενες συγκλίσεις, το ενδεχόμενο διευρυμένης συνάντησης και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

«Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυπριακή πλευρά εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

«Πολιτικά δεσμευμένος» ο Γκουτέρες

Ο κ. Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την πολιτική του δέσμευση στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του δείπνου καταγράφηκαν και διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς αυτό να εμποδίσει μια ουσιαστική ανταλλαγή επιχειρημάτων.

«Υπήρξαν θέματα στα οποία υπήρξε διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Έγινε, όμως, μια ειλικρινής συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα», σημείωσε.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 10 το πρωί της Τετάρτης, με στόχο, όπως επανέλαβε, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα.

Στόχος η επιστροφή στις συνομιλίες του 2017

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέδεσε την πρωτοβουλία του ΟΗΕ με το αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται πλέον μια ευρύτερη διεθνής κινητοποίηση γύρω από το Κυπριακό.

Ανέφερε ακόμη ότι ο κ. Φίτο αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες και εξέφρασε την ετοιμότητά του για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017.

«Είμαι έτοιμος ακόμη και αύριο να ξεκινήσουν όλα όσα συζητήσαμε», είπε, τονίζοντας ότι ο μεγάλος στόχος παραμένει η επιστροφή σε απευθείας διαπραγματεύσεις.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέφυγε να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα της επόμενης συνάντησης, δήλωσε όμως αισιόδοξος.

«Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε και ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Ευελπιστώ αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις και θετικά αποτελέσματα από τον Γενικό Γραμματέα», ανέφερε.