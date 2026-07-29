ΑΕΚ: Οριστικά στην «Ένωση» η SUNEL Arena για 49 χρόνια - Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

Ιστορική ημέρα για την ΑΕΚ, καθώς η Βουλή ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της SUNEL Arena στην «Ένωση» για τα επόμενα 49 χρόνια.

Με την υπερψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, το Κλειστό των Άνω Λιοσίων περνά και επίσημα στην ΚΑΕ ΑΕΚ έως το 2075, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Η «Βασίλισσα» αποκτά πλέον το δικό της μόνιμο σπίτι, έπειτα από μία πολυετή προσπάθεια, έχοντας ήδη προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τη λειτουργική βελτίωση των εγκαταστάσεων. Πλέον, η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της SUNEL Arena.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΑΕΚ χαρακτήρισε την 28η Ιουλίου 2026 ως «ημερομηνία-ορόσημο», τονίζοντας πως για πρώτη φορά στην ιστορία της εξασφαλίζει τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση της έδρας της για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ευρεία στήριξη που έλαβε η παραχώρηση από την Ολομέλεια της Βουλής αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών που καταβάλλονται τα τελευταία δώδεκα χρόνια, επισημαίνοντας πως η διοίκηση της ομάδας επένδυσε σημαντικά ίδια κεφάλαια για τη μετατροπή του κλειστού σε μία σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, χωρίς να περιμένει την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ σημείωσε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για έργα ανάπλασης και αναβάθμισης της SUNEL Arena, τα οποία εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο αξιοποίησης του γηπέδου και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Σήμερα γράφτηκε Ιστορία!

Η 28η Ιουλίου 2026 συνιστά ημερομηνία-ορόσημο!

Η «Βασίλισσα» του ελληνικού μπάσκετ αποκτά και επισήμως από σήμερα για 49 έτη το δικό της «Σπίτι», με απόφαση της Ολομέλειας του ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού υπερψηφίστηκε η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, έως το 2075.

Για ακόμη μία φορά δηλαδή, ένα αιώνιο αίτημα της ΑΕΚ βρήκε ευρύτατη αποδοχή από τα Κόμματα, όπως συνέβη και στην περίπτωση εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων, όταν και είχε υπερψηφιστεί από δύο διαφορετικές Κυβερνήσεις και από δύο διαφορετικά Κοινοβούλια το 2019 και το 2020 και διαφορετικά Κόμματα, ενώ επρόκειτο και για την πρώτη ιστορικά αξιοποίηση (πρώην) Ολυμπιακού Ακινήτου!

Η «Βασίλισσα», που κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της πατρίδας μας, το 1968, στο «Καλλιμάρμαρο», ουδέποτε είχε δική της Έδρα για να στεγάσει τα όνειρά της, πλην βεβαίως από την ολιγοετή παρουσία της στο εμβληματικό «Γ. Μόσχος».

Η «Βασίλισσα» αποκτά πλέον το «Σπίτι» της, το οποίο ήδη η ΑΕΚ BC μετέτρεψε σε «Παλάτι», τη SUNEL Arena, και μάλιστα το μετέτρεψε όπως είναι γνωστό -και το βεβαιώνουν όλοι οι φορείς- με δικά της χρήματα και χωρίς να περιμένει τις κρατικές αποφάσεις περί παραχώρησης για να εκκινήσει τις διαδικασίες, και πρόκειται να δαπανήσει και άλλα χρήματα σύντομα, προκειμένου να το αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο, με τις ανακοινώσεις για την ανάπλασή του με έργα παγκόσμιας απήχησης να έπονται το προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται δε, ότι η Διοίκηση της ΑΕΚ BC είναι η πρώτη, που με πρωτοβουλίες της πέτυχε την έκδοση αδειών λειτουργίας και αγώνων, κάτι που δεν συνέβη ποτέ από το 2004.

Η ευρεία αποδοχή των αιτημάτων και αξιώσεων της ΑΕΚ BC αποδεικνύει το δίκαιο των προσπαθειών της επί δώδεκα συναπτά έτη, αποτελεί επιβράβευση των επιλογών της, αλλά και εδραιώνει την πεποίθηση, ότι η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

4 τρόπαια, μία ταινία διεθνούς εμβελείας και άλλες πράξεις ανάδειξης και προβολής των αθλητών-Ηρώων μας, που φόρεσαν την τιμημένη, δεκάδες δράσεις κοινωνικής ευθύνης και πλέον γηπεδικές εγκαταστάσεις για 49 έτη, ως κορωνίδα των δραστηριοτήτων της παρούσης Διοίκησης, αλλά και ρεαλιστικό πλάνο αναδημιουργίας και ανάτασης για τα επόμενα χρόνια συνθέτουν το «καμβά» μίας δημιουργίας, που θα διασφαλίσει εσαεί το μέλλον της «Βασίλισσας».