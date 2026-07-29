NBA: To FBI ερευνά τον ιδιοκτήτη των Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ - Κατασχέθηκαν κινητά και λάπτοπ

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην ομοσπονδιακή έρευνα που αφορά τον ιδιοκτήτη των Λος Άντζελες Λέικερς, Μαρκ Γουόλτερ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, πράκτορες του FBI κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή του κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η έρευνα έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος του Γουόλτερ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Midway του Σικάγο. Η επιχείρηση εντάσσεται σε ευρύτερη ομοσπονδιακή έρευνα που αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες του επιχειρηματικού του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων της Guggenheim Partners και δύο ασφαλιστικών εταιρειών που ελέγχονται μέσω της TWG Global.

Το FBI επιβεβαίωσε στο Bloomberg ότι εκτελέστηκε το σχετικό ένταλμα έρευνας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς αναζητούσαν οι αρχές στις ηλεκτρονικές συσκευές του Γουόλτερ ή αν αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή των ομοσπονδιακών αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη σε βάρος του Μαρκ Γουόλτερ, ενώ επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους ομοσπονδιακές έρευνες δεν οδηγούν απαραίτητα σε απαγγελία κατηγοριών.

Από την πλευρά της, η TWG Global, μέσω ανακοίνωσής της στο Bloomberg, υποστήριξε ότι τόσο ο Γουόλτερ όσο και η εταιρεία «ενήργησαν πάντοτε με καλή πίστη», τονίζοντας πως συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν αν ορισμένες επενδύσεις ιδιωτικών πιστώσεων που συνδέονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες του Γουόλτερ και την Guggenheim Partners είχαν γνωστοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Παράλληλα, η τελευταία αναφορά κάνει λόγο και για εξέταση επενδυτικής συμφωνίας του 2025 μεταξύ της TWG Global και της Mubadala Capital, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αυτό το σκέλος της έρευνας παραμένει ενεργό.

Ο Μαρκ Γουόλτερ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των Λέικερς την περασμένη χρονιά, με την Τζίνι Μπας να διατηρεί τον ρόλο της ως διοικήτρια της ομάδας και να εξακολουθεί να επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού σε αγωνιστικό επίπεδο. Εκτός από τους Λέικερς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας είναι επίσης ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντότζερς (MLB) και των Λος Άντζελες Σπαρκς (WNBA), ενώ συμμετέχει και στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Τσέλσι, καθώς και άλλων αθλητικών οργανισμών.