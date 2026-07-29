Τραμπ στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά εκείνος γέλασε τελευταίος»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρέτησε τον Λίντσεϊ Γκράχαμ χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο πολιτικό που πέθανε στο απόγειο της καριέρας του.

Η σχέση τους ξεκίνησε επεισοδιακά ως αντίπαλοι στις προεδρικές εκλογές του 2016, αλλά εξελίχθηκε σε στενή φιλία δεκαετίας.

Ο Γκράχαμ ήταν γνωστός για τη σκληρή του στάση στην εξωτερική πολιτική και την υποστήριξή του σε Ισραήλ και Ουκρανία.

Στην κηδεία μίλησαν σημαντικοί πολιτικοί, τονίζοντας την ικανότητα του Γκράχαμ να συνδυάζει την πολιτική αντιπαράθεση με την προσωπική υποστήριξη.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 71 ετών, λίγο μετά την επιστροφή του από ταξίδι στο Κίεβο. Snapshot powered by AI

Με αναφορές στην πολιτική διαδρομή του, αλλά και στην ιδιαίτερη προσωπική σχέση που ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια, αποχαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, κατά την επιμνημόσυνη τελετή στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον επί δεκαετίες γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας «σπουδαίο πολιτικό», ο οποίος, όπως είπε, πέθανε κάνοντας τη δουλειά για την οποία ήταν γεννημένος.

«Έφυγε στην κορυφή της καριέρας του, στο απόγειο της πορείας του, ως ένας θρύλος που όσοι είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε.

Από αντίπαλοι, στενοί πολιτικοί σύμμαχοι

Ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στην επεισοδιακή αρχή της σχέσης τους, όταν οι δύο άνδρες ήταν αντίπαλοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Ο Λίντσεϊ κι εγώ δεν ξεκινήσαμε ακριβώς με τον καλύτερο τρόπο», παραδέχθηκε, θυμίζοντας ότι είχε δημοσιοποιήσει τον αριθμό τηλεφώνου του Γκράχαμ, αφού εκείνος τον είχε αποκαλέσει «ανόητο» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Τελικά, όμως, ο Λίντσεϊ ήταν εκείνος που γέλασε τελευταίος. Εγώ του ανατίναξα το τηλέφωνο για μία ημέρα, αλλά στη συνέχεια γίναμε πολύ καλοί φίλοι και εκείνος δεν σταμάτησε να με καλεί για τα επόμενα δέκα χρόνια», είπε ο Τραμπ.

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Ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στη σκληρή γραμμή που ακολουθούσε ο Γκράχαμ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σχολιάζοντας με το γνώριμο ύφος του ότι «δεν συνάντησε ποτέ πόλεμο που να μην του άρεσε», προσθέτοντας ωστόσο ότι πίστευε πως το έκανε για το καλό της χώρας.

«Ένας πραγματικά αυθεντικός Αμερικανός»

Στην τελετή μίλησαν ακόμη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν και ο παρουσιαστής του Fox News Σον Χάνιτι.

Ο Βανς εξήρε την ικανότητα του Γκράχαμ να συγκρούεται με κάποιον για ένα ζήτημα και την ίδια στιγμή να τον στηρίζει σε ένα άλλο, ενώ τον χαρακτήρισε άνθρωπο που αγαπούσε τους ανθρώπους και ήταν πάντοτε πρόθυμος να συζητήσει και να επιχειρηματολογήσει.

Ο Γκράχαμ πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 71 ετών, λίγο μετά την επιστροφή του από ταξίδι στο Κίεβο. Είχε εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1994 και στη Γερουσία το 2002, ενώ υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ, της Ουκρανίας και μιας παρεμβατικής αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.