Champions League: Δεν έκανε το... χατίρι της ΑΕΚ η Τουν – Πέρασε η Ντινάμο με επική ανατροπή

Η ΑΕΚ περίμενε έναν αποκλεισμό στον Β' προκριματικό του Champions League απ' τις ομάδες που βρίσκονταν πιο πάνω απ' αυτήν στο UEFA Club Ranking, προκειμένου να «μπει» ως «ισχυρή» στην κλήρωση των play off και λίγο έλειψε να της προσφέρει αυτό το «δώρο» η Τουν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Champions League: Δεν έκανε το... χατίρι της ΑΕΚ η Τουν – Πέρασε η Ντινάμο με επική ανατροπή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
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  • Η Τουν προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ αλλά ηττήθηκε 3-2 στην παράταση, αποκλείοντας την από τον Β' προκριματικό του Champions League.
  • Η ήττα της Τουν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στο γκρουπ των ανίσχυρων στα Play off του Champions League.
  • Η κλήρωση για τα Play off του Champions League θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
  • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ρεβάνς του Β' προκριματικού γύρου και τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης του Champions League.
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Η πρωταθλήτρια Ελβετίας προηγήθηκε με 2-0 στο "Maksimir" κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως δεν... άντεξε ως το τέλος, καθώς ισοφαρίστηκε στο 78' και «λύγισε» στην παράταση, γνωρίζοντας με 3-2.

Όπερ σημαίνει πως πλέον η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στο γκρουπ των «ανίσχυρων» στα Play off του Champions League, κατά την κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν την προσεχή Δευτέρα (3/8, 13:00).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β' προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 28/7

Β' Αγ. Α' Αγ.

  • Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. / 2-2 κ.δ. (1-1)
  • Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)
  • Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν. / 2-2 κ.δ./παρ. (3-3)
  • Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Τετάρτη 29/7

  • Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 18:00 (0-1)
  • Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 19:00 (0-0)
  • Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 20:00 (4-1)
  • Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 20:30 (0-1)
  • Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 20:30 (1-2)
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 21:00 (4-0)
  • Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:00 (0-1)
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 21:15 (2-0)

Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης

  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
  • Μιάλμπι (Σουηδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
  • Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
  • Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
  • Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία)
  • Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
  • Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
  • Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία)
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