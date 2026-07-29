Champions League: Δεν έκανε το... χατίρι της ΑΕΚ η Τουν – Πέρασε η Ντινάμο με επική ανατροπή

Snapshot Η Τουν προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ αλλά ηττήθηκε 3-2 στην παράταση, αποκλείοντας την από τον Β' προκριματικό του Champions League.

Η ήττα της Τουν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στο γκρουπ των ανίσχυρων στα Play off του Champions League.

Η κλήρωση για τα Play off του Champions League θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ρεβάνς του Β' προκριματικού γύρου και τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης του Champions League. Snapshot powered by AI

Η πρωταθλήτρια Ελβετίας προηγήθηκε με 2-0 στο "Maksimir" κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως δεν... άντεξε ως το τέλος, καθώς ισοφαρίστηκε στο 78' και «λύγισε» στην παράταση, γνωρίζοντας με 3-2.

Όπερ σημαίνει πως πλέον η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στο γκρουπ των «ανίσχυρων» στα Play off του Champions League, κατά την κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν την προσεχή Δευτέρα (3/8, 13:00).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β' προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 28/7

Β' Αγ. Α' Αγ.

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. / 2-2 κ.δ. (1-1)

Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 πέν. / 2-2 κ.δ./παρ. (3-3)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Τετάρτη 29/7

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) 18:00 (0-1)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) 19:00 (0-0)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) 20:00 (4-1)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 20:30 (0-1)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 20:30 (1-2)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) 21:00 (4-0)

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:00 (0-1)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 21:15 (2-0)

Τα ζευγάρια της Γ' προκριματικής φάσης