UEFA - Αλλάζουν οι κανόνες: Περιορισμοί στο VAR, εξουσία στον διαιτητή, μείωση διακοπών

Τα μέτρα επηρεάζουν ιδιαίτερα ενέργειες όπως τα λακτίσματα από τέρμα, οι πλάγιες άουτ, οι αλλαγές και οι διακοπές λόγω τραυματισμών

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

UEFA - Αλλάζουν οι κανόνες: Περιορισμοί στο VAR, εξουσία στον διαιτητή, μείωση διακοπών
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η UEFA και οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συμφώνησαν σε νέους κανόνες για την περίοδο 2026/27 με στόχο την ενοποίηση της ερμηνείας και τη μείωση του χρόνου διακοπής στο παιχνίδι.
  • Το VAR θα παρεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις «σαφούς και προφανούς» λάθους, δίνοντας την εξουσία στον κύριο διαιτητή για τις αποφάσεις.
  • Περιορίζονται οι μακρές ανασκοπήσεις βίντεο, καθώς αυτές υποδηλώνουν ότι η αρχική απόφαση δεν ήταν σαφώς λανθασμένη.
  • Νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται αυστηρά για την επιτάχυνση της επανέναρξης του παιχνιδιού, ειδικά σε περιπτώσεις λακτισμάτων από τέρμα, πλάγιων άουτ, αλλαγών και τραυματισμών.
  • Ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ διαιτητών και αρχηγών ομάδων για αύξηση του σεβασμού προς τους διαιτητές και μείωση των διαμαρτυριών.
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Οι υπεύθυνοι διαιτησίας από τις 55 ευρωπαϊκές εθνικές ομοσπονδίες και η UEFA συμφώνησαν σε μια σειρά κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 με στόχο την ενοποίηση της ερμηνείας των κανόνων του παιχνιδιού, την αύξηση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού και τη διασφάλιση μιας πιο περιορισμένης και συνεπούς χρήσης του συστήματος VAR.

Η συνάντηση-όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα Marca- πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα κεντρικά γραφεία της UEFA στη Νιόν και παρευρέθηκε επίσης εκπρόσωπος του διεθνούς συμβουλίου ποδοσφαίρου (IFAB).

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα της συνάντησης ήταν η λειτουργία του VAR. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης κοινών κριτηρίων σχετικά με τις παρεμβάσεις του βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR), ειδικά μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που εισήγαγε το IFAB στο πρωτόκολλό του. Όπως αναφέρθηκε το VAR θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει ένα «σαφές και προφανές» λάθος ή όταν ο διαιτητής έχει παραλείψει μια σαφή ενέργεια. Η UEFA τόνισε ότι το σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για να επαναδιαιτητεύει αγώνες από την αίθουσα βίντεο, αλλά μάλλον για να υποστηρίζει τον κύριο διαιτητή, ο οποίος πρέπει να παραμείνει το κεντρικό πρόσωπο στη λήψη αποφάσεων.

Οι υπεύθυνοι διαιτησίας τάχθηκαν επίσης υπέρ του περιορισμού των μακρών ανασκοπήσεων στην οθόνη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερβολικά μεγάλοι έλεγχοι συχνά υποδεικνύουν ότι η αρχική απόφαση δεν ήταν σαφώς λανθασμένη.

Επιπλέον, επιτεύχθηκε συμφωνία για την εφαρμογή συνεπών κριτηρίων σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης παικτών, μετά τις διευκρινίσεις που εξέδωσε πρόσφατα το IFAB.

Μια άλλη συμφωνία που επιτεύχθηκε ήταν η ομόφωνη υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που ενέκρινε η IFAB για την καταπολέμηση της σπατάλης χρόνου και την επιτάχυνση της επανέναρξης του παιχνιδιού. Τα μέτρα επηρεάζουν ιδιαίτερα ενέργειες όπως τα λακτίσματα από τέρμα, οι πλάγιες άουτ, οι αλλαγές και οι διακοπές λόγω τραυματισμών.

Σύμφωνα με την UEFA, οι διαιτητές θα λάβουν οδηγίες για την εφαρμογή αυτών των νέων διατάξεων «αυστηρά και με συνέπεια» σε όλες τις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, με στόχο την αύξηση του πραγματικού χρόνου που η μπάλα παίζει και τη μείωση των περιττών καθυστερήσεων.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η σχέση μεταξύ διαιτητών και παικτών. Η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των αρχηγών των ομάδων και των διαιτητών, με στόχο την ενίσχυση του σεβασμού προς τους διαιτητές και τη μείωση των διαμαρτυριών στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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