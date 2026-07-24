EA Sports FC 27: Ο Εμπαπέ επιστρέφει και συναντά τον… Μπέλιγχαμ στο νέο τρέιλερ

Η νέα σεζόν του ψηφιακού ποδοσφαίρου ξεκινά με… «αστέρια». Οι Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρώτο τρέιλερ του EA Sports FC 27, το οποίο συνοδεύεται από τις πρώτες εικόνες gameplay και σημαντικές αποκαλύψεις.

Το νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ όσοι επιλέξουν τις Ultimate και Ultimate Plus Editions θα αποκτήσουν πρόσβαση μία εβδομάδα νωρίτερα, από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η EA παρουσίασε τις πρώτες σημαντικές προσθήκες του τίτλου, όπως το νέο κοινωνικό hub, The Grounds, το FUT Gallery για τη συλλογή καρτών, αλλά και τις εκτεταμένες αλλαγές στο Career Mode και το gameplay, με έμφαση στα δυναμικά κόρνερ, τη βελτιωμένη επιθετική κίνηση και την πιο ισορροπημένη αμυντική τεχνητή νοημοσύνη.