Μουντιάλ 2026: Ο νέος «βασιλιάς» των γκολ λέγεται Κιλιάν Εμπαπέ - Η λίστα των πρώτων σκόρερ

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να επιστρέφει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κατακτώντας το τρόπαιο μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό.

Το γκολ του Τόρες χάρισε στη «ρόχα» το πολυπόθητο τρόπαιο, ωστόσο η διοργάνωση είχε και πολλές ατομικές μονομαχίες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Μία από τις πιο συναρπαστικές «μάχες» ήταν αυτή για τη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ και ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή πορεία στη διοργάνωση, συνεχίζοντας να γράφουν χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αμφότεροι ξεπέρασαν το... φράγμα των 20 τερμάτων σε Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκουν στην ελίτ των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

Η μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στους δύο αστέρες είχε τελικό νικητή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.

Από την άλλη πλευρά, ο Λιονέλ Μέσι έκανε την τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο, και τα επιτεύγματά του επιβεβαίωσαν πως αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη διοργάνωση.

Αναλυτικά η λίστα με τους πρώτους σκόρερ

Κιλιάν Εμπαπέ 22 Λιονέλ Μέσι 21 Μίροσλαβ Κλόζε 16 Ρονάλντο 15 Γκερντ Μίλερ 14 Χάρι Κέιν 14 Ζιστ Φοντέν 13 Πελέ 12 Σάντορ Κότσιτς 11 Γιούργκεν Κλίνσμαν 11

Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ στο φετινό Μουντιάλ