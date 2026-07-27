«Κάντε διαλογισμό, προσευχηθείτε ή δείτε ποδόσφαιρο», απαντά ο Ινφαντίνο στους επικριτές της FIFA

Ο επικεφαλής της FIFA απάντησε στην κριτική για τη διοργάνωση του εφετινού Μουντιάλ, ζητώντας από τους επικριτές του να δουν το ποδόσφαιρο «με άλλα μάτια»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Κάντε διαλογισμό, προσευχηθείτε ή δείτε ποδόσφαιρο», απαντά ο Ινφαντίνο στους επικριτές της FIFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η FIFA βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά «κύματα» κριτικής, από καταγγελίες για υπερτιμολογήσεις εισιτηρίων και παραπλάνηση φιλάθλων μέχρι αμφιλεγόμενους χειρισμούς κατά τη διάρκεια του εφετινού Μουντιάλ.

Κορυφαία στιγμή της αντιπαράθεσης αποτέλεσε η υπόθεση του Φολάριν Μπάλογκαν, όταν η άρση της τιμωρίας του με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών κόντρα στο Βέλγιο για τη φάση των «16», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επέλεξε να απαντήσει στους επικριτές του με μία μακροσκελή ανάρτηση, καλώντας τους να «διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο» αντί να «σπέρνουν μίσος και ψευδείς φήμες».

Ο Ινφαντίνο απευθύνθηκε σε «εκείνους που βρίσκονται πίσω από τα στυλό και τα χαρτιά τους, πίσω από τις οθόνες τους», υποστηρίζοντας ότι, ενώ εκείνοι ήταν «απασχολημένοι φυτεύοντας σπόρους μίσους», η FIFA διοργάνωνε «το μεγαλύτερο γεγονός στη Γη».

Ο επικεφαλής της FIFA υποστήριξε ότι το Μουντιάλ «γιορτάζει την ανθρωπότητα στην καλύτερη εκδοχή της», προσθέτοντας ότι η διοργάνωση του 2026 είχε «100% ασφάλεια και προστασία, μόνο χαρά και ευτυχία», σε ανάρτηση 15 διαφανειών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία αναδημοσιεύτηκε στους 8 εκατ. ακόλουθους της FIFA.

Ο Ινφαντίνο υποβάθμισε αρκετές από τις αμφιλεγόμενες στιγμές του τουρνουά και χαρακτήρισε ως «επιτυχία» τη συμμετοχή του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με τη συνδιοργανώτρια χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, η FIFA «εργάστηκε ακούραστα για να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι το Ιράν εισήλθε στη χώρα «χωρίς κανένα περιστατικό ή σύγκρουση».

Ωστόσο, οι τοποθετήσεις του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με εκείνες του ομοσπονδιακού τεχνικού του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόι, ο οποίος χαρακτήρισε την ομάδα του «την πλέον καταπιεσμένη» στον θεσμό.

Η ιρανική αποστολή αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας, ενώ, βασικά μέλη του τεχνικού επιτελείου δεν έλαβαν άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σε ορισμένους φιλάθλους ακυρώθηκαν εισιτήρια, ενώ, η ομάδα αναγκάστηκε να μεταφέρει τη βάση προετοιμασίας της από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού λόγω σειράς οργανωτικών προβλημάτων.

Αντίστοιχα θέματα αντιμετώπισαν φίλαθλοι από άλλες χώρες, όπως η Αϊτή, η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ, δεν επετράπη η είσοδος στον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, παρά το γεγονός ότι διέθετε διπλωματικό διαβατήριο και βίζα μίας εισόδου.

Ο Ινφαντίνο έγραψε: «Αναφέρατε τους λίγους ανθρώπους στους οποίους δεν δόθηκε βίζα και αγνοήσατε τα εκατομμύρια που εγκρίθηκαν, από όλα τα μέρη του κόσμου. Γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο και αυτό αποδείχθηκε εντυπωσιακά αυτό το καλοκαίρι».

Υπερασπιζόμενος εκ νέου τα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης, ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε ότι υπήρξαν «μηδενικά περιστατικά, μηδενική βία, μόνο χαρά, συναισθήματα, ευτυχία, ενότητα και αλληλεγγύη».

Ωστόσο, η FIFA ερευνά αρκετά περιστατικά, μεταξύ των οποίων επεισόδια μετά τον τελικό, καταγγελίες για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Αμερικανού influencer, IShowSpeed, καθώς και συλλήψεις φιλάθλων σε διάφορους αγώνες.

Ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε και στην κριτική για τη διαιτησία της διοργάνωσης, ειδικά στις αντιδράσεις για την αναστολή της ποινή του Φολάριν Μπάλογκαν, χάρη στους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου. Η UEFA χαρακτήρισε την απόφαση ως «άνευ προηγουμένου, ακατανόητη και αδικαιολόγητη», ενώ, η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο επίσημης καταγγελίας στην επιτροπή δεοντολογίας της FIFA.

Ο Ινφαντίνο, πάντως, υποστήριξε ότι τέτοιες αποφάσεις δεν είναι ασυνήθιστες, κάνοντας λόγο για «συνηθισμένες και ευρέως αποδεκτές πράξεις σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα παγκοσμίως». Ακόμη, υποστήριξε πως είναι περίεργο ότι οι ίδιες χώρες που εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές, είναι εκείνες που ασκούν κριτική».

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα διερευνήσει τον Ινφαντίνο για πιθανή παραβίαση πολιτικής ουδετερότητας, σημειώνοντας ότι η καταγγελία της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της επιτροπής δεοντολογίας της.

Τέλος, ο επικεφαλής της FIFA συμβούλεψε τους επικριτές του να δείξουν «λίγη αγάπη» και «σεβασμό» σε μία διοργάνωση όπου «οι άνθρωποι ενώθηκαν ως οικογένειες, ως φίλαθλοι, ως ένα».

«Σε όλους όσοι έχασαν το όμορφο παιχνίδι μας, τα συναισθήματα, τους πανηγυρισμούς, τα γέλια, τα δάκρυα, την απογοήτευση και τη χαρά. Σε όλους όσοι έχασαν την ευκαιρία να δουν παιδιά, μωρά, παππούδες και γονείς να ενώνονται για το όμορφο παιχνίδι. Λυπάμαι που αναλωθήκατε τόσο πολύ από το μίσος και την κριτική και χάσατε όλα αυτά· ενώ εκείνοι γιόρταζαν, εσείς ήσασταν απασχολημένοι φυτεύοντας σπόρους μίσους. Ο κόσμος μας χρειάζεται αγάπη, όχι μίσος. Ανεκτικότητα, όχι διχασμό. Γιορτή, όχι θρήνο», έγραψε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Σε όσους αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια να μας μισούν, παρακαλώ αφιερώστε μία στιγμή για να σκεφτείτε, να διαλογιστείτε, να προσευχηθείτε ή να παρακολουθήσετε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και να παρατηρήσετε πραγματικά τα πρόσωπα, τα μάτια και τα συναισθήματα. Γιατί μόνο το όμορφο παιχνίδι μας μπορεί να προσφέρει ένα τόσο εκπληκτικό θέαμα, ένα θέαμα όπου όλοι γίνονται ένα και επανασυνδέονται ως άνθρωποι. Αισθάνομαι απίστευτα υπερήφανος, ως πρόεδρος της FIFA, που συνέβαλα, έστω και λίγο, σε αυτό το θέαμα. Πρόκειται για ένα υπέροχο συναίσθημα», ολοκλήρωσε.

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