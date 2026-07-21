Η μεγάλη νίκη της FIFA: Το Μουντιάλ των 9 δισ. δολαρίων και η νέα εποχή του ποδοσφαίρου

Η επέκταση στις 48 ομάδες, τα ακριβότερα εισιτήρια και η εμπορική στρατηγική του Τζιάνι Ινφαντίνο «εκτόξευσαν» τα έσοδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η μεγάλη νίκη της FIFA: Το Μουντιάλ των 9 δισ. δολαρίων και η νέα εποχή του ποδοσφαίρου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Το Μουντιάλ 2026 ήταν το μεγαλύτερο και πλέον κερδοφόρο στην ιστορία της FIFA, με έσοδα που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 9 δισ. δολάρια.
  • Η διοργάνωση επεκτάθηκε σε 48 ομάδες και 104 αγώνες, αυξάνοντας τη διάρκεια σε 6 εβδομάδες και προσφέροντας περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες.
  • Τα εισιτήρια είχαν υψηλό κόστος, με μέση τιμή πάνω από 900 δολάρια, αλλά η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή και η πληρότητα των γηπέδων έφτασε το 99%.
  • Ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξετάζει περαιτέρω επέκταση του Μουντιάλ σε 64 ομάδες το 2030, με στόχο την αύξηση της συμμετοχικότητας και των εσόδων.
  • Η FIFA σχεδιάζει να διαθέσει 2,7 δισ. δολάρια για αναπτυξιακά προγράμματα και προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2030 με προϋπολογισμό 6 δισ. δολαρίων.
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Το μεγαλύτερο και πλέον κερδοφόρο Μουντιάλ στην ιστορία ολοκληρώθηκε την Κυριακή (19/07), με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής με 1–0 στην παράταση χάρη στο «χτύπημα» του Φεράν Τόρες και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η Αργεντινή αγωνίστηκε με δέκα παίκτες μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Έντσο Φερνάντες για σκληρό φάουλ στον Ισπανό αμυντικό, Πάου Κουμπαρσί.

Η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, οι BTS και η Σακίρα ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο – σόου στην ιστορία του θεσμού. Η διακοπή διήρκεσε κάτι περισσότερο από 27 λεπτά, προκαλώντας αντιδράσεις και κριτική από φιλάθλους και σχολιαστές.

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, η FIFA ήταν εξαρχής βέβαιο ότι θα αναδειχθεί ως ο οικονομικός νικητής της διοργάνωσης. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διοργάνωσε το πλέον κερδοφόρο αθλητικό γεγονός στην ιστορία και εκτιμά ότι θα αποκομίσει περισσότερα από 9 δισ. δολάρια (περίπου 7,7 δισ. ευρώ) σε έσοδα το 2026.

Για πρώτη φορά, 48 ομάδες συμμετείχαν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, έναντι 32 πριν από μία τετραετία στο Κατάρ. Αυτό μεταφράζεται σε 104 αγώνες αντί για 64, σε μία περίοδο 6 εβδομάδων αντί για 4. Τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρουν περισσότερο περιεχόμενο προς πώληση στους τηλεοπτικούς παρόχους, περισσότερα εισιτήρια στους φιλάθλους, περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες για τους διαφημιζόμενους και μεγαλύτερη παγκόσμια απήχηση.

Ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αποτελεί τον βασικό «κινητήριο μοχλό» της επιθετικής εμπορικής στρατηγικής της Ομοσπονδίας.

Η επέκταση του Μουντιάλ

Η Βόρεια Αμερική φάνηκε να αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τη δοκιμή του νέου μοντέλου των 48 ομάδων, όμως, η διοργάνωση «ξεσήκωσε» αντιδράσεις. Η FIFA δέχτηκε κριτική για το κόστος των εισιτηρίων, τα οποία κυμαίνονταν από 60 δολάρια (περίπου 51 ευρώ) έως περισσότερα από 10.000 δολάρια (περίπου 8.500 ευρώ), ενώ, η μέση τιμή εισόδου ξεπέρασε τα 900 δολάρια (περίπου 765 ευρώ), σύμφωνα με την πλατφόρμα TicketData.

Πριν από την έναρξη του τουρνουά, υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την οικονομική προσιτότητα και την απορία αν η ζήτηση από τους φιλάθλους θα παρέμενε συνεχώς υψηλή. Παρά τις ανησυχίες, η ζήτηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης, Football Benchmark.

«Στη φάση των ομίλων, η αξιοποίηση των γηπέδων ήταν ουσιαστικά πλήρης, στο 99%. Ο κόσμος ήταν διατεθειμένος να πληρώσει αυτές τις τιμές», τόνισε ο Αντόνιο Ντι Τζιάνι, διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Football Benchmark, μιλώντας στο CNBC.

Βλέποντας τις σημαντικές πωλήσεις εισιτηρίων, ο Ινφαντίνο έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει την περαιτέρω επέκταση της διοργάνωσης σε 64 ομάδες το 2030. «Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα εξετάσουμε μετά το Μουντιάλ», είχε αναφέρει τη 10η Ιουλίου.

Αν εφαρμοστεί, ένας θεσμός 64 ομάδων θα επέτρεπε σχεδόν στο 1/3 των χωρών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, να βρεθούν στη διοργάνωση και θα ενίσχυε τη συμμετοχικότητα του αθλήματος, σύμφωνα με τον Κίραν Μαγκουάιρ, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών του ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Οι πολιτικές σχέσεις του Ινφαντίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενεργό ρόλο στη διοργάνωση, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδιοργάνωσαν μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί στενή σχέση με τη FIFA του Ινφαντίνο, η οποία τού απένειμε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της Ομοσπονδίας πέρυσι, μετά την έντονη προσπάθεια να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, χωρίς επιτυχία.

Η οικονομική δήλωση του Τραμπ για το 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αποκάλυψε ότι ο Ινφαντίνο τού προσέφερε 10 εισιτήρια, συνολικής αξίας 15.000 δολαρίων (περίπου 12.750 ευρώ), για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA στο MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ.

Η σχέση τους βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την αποκάλυψη ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο ζητώντας επανεξέταση της ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που είχε επιβληθεί στον παίκτη της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπαλογκάν, έπειτα από κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με αντίπαλο το Βέλγιο. Τελικά, η ποινή ακυρώθηκε.

Μακριά από τον Λευκό Οίκο, η στρατηγική επέκτασης του Ινφαντίνο αναμένεται να είναι δημοφιλής σε πολλές χώρες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη FIFA. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η Ομοσπονδία αναδιανέμει μέρος των εσόδων για την ανάπτυξη ποδοσφαιρικών υποδομών στα κράτη – μέλη, δημιουργώντας μία σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της FIFA και των συμμετεχόντων.

Η FIFA σχεδιάζει να διαθέσει 2,7 δισ. δολάρια (περίπου 2,3 δισ. ευρώ) για αναπτυξιακά προγράμματα στα 211 μέλη από το 2027 έως το 2030 μέσω του προγράμματος FIFA Forward 4.0.

Για το μέλλον, το Μουντιάλ του 2030 αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο, με τη FIFA να έχει προβλέψει προϋπολογισμό ύψους 6 δισ. δολαρίων (περίπου 5,1 δισ. ευρώ). Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει εορτασμούς για την 100ή επέτειο του θεσμού, τον οποίο η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει ως «ένα ακόμη πιο ελκυστικό γεγονός για τους τηλεοπτικούς παρόχους».

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