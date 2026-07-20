Από τη Μαντόνα στον… Κέρμιτ: Όλοι οι σελέμπριτις στον τελικό του Μουντιάλ

Με σόου στην αρχή και στο ημίχρονο, με πλήθος διασήμων στις εξέδρες, ο τελικός του Μουντιάλ ήταν full of stars

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Από τη Μαντόνα στον… Κέρμιτ: Όλοι οι σελέμπριτις στον τελικό του Μουντιάλ
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  • Ο τελικός του Μουντιάλ στις ΗΠΑ είχε μεγάλο αριθμό διασήμων στις εξέδρες και εντυπωσιακά σόου στην έναρξη και το ημίχρονο.
  • Η Τζένιφερ Χάντσον ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ενώ ακολούθησαν οι Νικόλ Σέρζινγκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς και Λάουρα Παουζίνι.
  • Το σόου του ημιχρόνου περιελάμβανε τη Μαντόνα με τους Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, τις φιγούρες του Μάπετ σόου και τους BTS με το «Dynamite».
  • Ο Τεντ Λάσο παρουσίασε τον Τζάστιν Μπίμπερ που τραγούδησε ακουστική μπαλάντα, ενώ η Σακίρα και ο Burna Boy παρουσίασαν τον ποδοσφαιρικό ύμνο Dai Dai.
  • Στις εξέδρες παραβρέθηκαν διάσημοι όπως η Ριάνα, ο A$AP Rocky, ο Σερ Ντέιβιντ, η Βικτόρια Μπέκαμ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ.
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Μπορεί το ποδόσφαιρο να μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις ΗΠΑ και να μην συγκεντρώνει το πλήθος των αστέρων που βλέπουμε στους αγώνες του NBA, ωστόσο η κατάσταση στον τελικό του Μουντιάλ, που διεξήχθη επί αμερικανικού εδάφους ήταν διαφορετική.

Πέρα από τους δεκάδες σελέμπριτις που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου, η λάμψη των σταρ επισκίασε και το – ισχνό, ομολογουμένως – θέαμα του αγωνιστικού χώρου. Τόσο στην έναρξη όσο και στο ημίχρονο του αγώνα, υπερ-διάσημοι σταρ εμφανίστηκαν στο γήπεδο: Από τη Μαντόνα μέχρι τον Κέρμιτ του Μάπετ σόου, ήταν όλοι εκεί!

1. Καθώς ο τελικός διεξαγόταν επί αμερικανικού εδάφους, η βραδιά ξεκίνησε με την ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ από την πολυβραβευμένη Τζένιφερ Χάντσον, η οποία απέδωσε το κομμάτι με την χαρακτηριστική της φωνητική αρτιότητα.

2. Τρεις διεθνείς αστέρες της μουσικής ακολούθησαν στο σόου πριν την έναρξη του τελικού: η βραβευμένη με Tony Νικόλ Σέρζινγκερ, ο Βρετανός σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς και η Ιταλίδα σούπερ σταρ Λάουρα Παουζίνι.

3. Ο Τομ Κρουζ ανέλαβε να ξεσηκώσει το κοινό λίγο πριν από τη σέντρα, μιλώντας για το ποδόσφαιρο και την οικουμενική αγάπη.

4. Το πολυσυζητημένο, γεμάτο αστέρες, σόου του ημιχρόνου ξεκίνησε με την βασίλισσα της ποπ Μαντόνα που τραγούδησε το «Music», ενώ τη συνόδευσαν δύο κορυφαίοι Βραζιλιάνοι παλαίμαχοι: Ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο.

5. Ακολούθησαν οι φιγούρες του Μάπετ σόου, ενώ οι The Electric Mayhem να ξεσηκώνουν τους φιλάθλους με τη δική τους εκδοχή του Seven Nation Army.

6. Οι BTS έφεραν... το «Dynamite», ερμηνεύοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες τους.

7. Ο ίδιος ο Τεντ Λάσο παρουσίασε τον Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος επέλεξε να εμφανιστεί με μια ακουστική μπαλάντα – που ομολογουμένως, ξένισε πολλούς…

8. Η Σακίρα και ο Burna Boy ένωσαν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας ζωντανά τον ποδοσφαιρικό ύμνο Dai Dai, συνοδευόμενο από εντυπωσιακή χορογραφία.

9. Στις εξέδρες δεν έλειψαν οι διάσημοι, με τη Ριάνα και τον A$AP Rocky, τον Σερ Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, αλλά και την Κάιλι Τζένερ με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να δίνουν το «παρών».

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