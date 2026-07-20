Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανοίγει φάκελο για το χάος στον τελικό – Η Αργεντινή κινδυνεύει με κυρώσεις

Η FIFA θα «τρέξει» πειθαρχική έρευνα για τα περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά το σφύριγμα της λήξης του τελικού του Μουντιάλ, όπου παίκτες της Αργεντινής και της Ισπανίας ήρθαν στα χέρια, φορτισμένοι από την ένταση της στιγμής.

Οι παίκτες της «αλμπισελέστε» δημιούργησαν επεισόδια με αυτούς της «ρόχα». Αρχικά ο Μολίνα γρονθοκόπησε τον Ρόδρι και έπειτα ο Παρέδες έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία και έριξε κάτω τον Γκάβι.

Η FIFA θα ελέγξει τις εκθέσεις των διαιτητών, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό της αναμέτρησης, προτού αποφασίσει εάν θα επιβάλλει κυρώσεις.

Πέρα από τις συμπλοκές, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα αξιολογήσει και τη συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής κατά την τελετή απονομής, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές γύρισαν την πλάτη τη στιγμή που η Ισπανία σήκωνε το τρόπαιο, μία κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Διαβάστε επίσης