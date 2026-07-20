Μουντιάλ 2026: Επική φάρσα πιλότου – Ανακοίνωσε στους Αργεντινούς ότι… κατέκτησαν το τρόπαιο

Διάθεση για χιούμορ είχε ένας πιλότος, που έκανε τους Αργεντινούς επιβάτες να πιστέψουν ότι η εθνική ομάδα της πατρίδας τους είχε κατακτήσει το Μουντιάλ.

Οι επιβάτες, ανυπόμονοι να μάθουν το αποτέλεσμα του τελικού, θέλησαν να ενημερωθούν πριν ακόμη προσγειωθεί το αεροσκάφος. Βρίσκονταν δεκάδες χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος, όμως, κάποιοι δεν μπορούσαν να περιμένουν την άφιξη στον προορισμό τους για να μάθουν τα νέα. Τότε, ένας πιλότος αποφάσισε να τους κάνει μία ιδιαίτερη ανακοίνωση.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πιλότος ακούγεται να λέει:«Γνωρίζω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση· και οι δύο ομάδες έδωσαν τα πάντα. Όμως, δυστυχώς, σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής. Θα θέλαμε, λοιπόν, να συγχαρούμε τους συμπατριώτες μας Αργεντινούς».

Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους υποστηρικτές της «αλμπισελέστε», οι οποίοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους πανηγυρίζοντας. Φαίνεται, πάντως, ότι δεν είχαν πρόσβαση σε σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πτήσης, ώστε να γνωρίζουν την πραγματική εξέλιξη.

Στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, δεν υπήρξε ανάλογη αγωνία, καθώς η «ρόχα» κυριάρχησε στη διοργάνωση. Η δεύτερη κατάκτηση Μουντιάλ στην ιστορία της Ισπανίας, μετά το 2010, επιβράβευσε τη δουλειά ενός συνόλου που χτίστηκε από το 2022 υπό τον Λουίς ντε λα Φουέντε, με σημείο αναφοράς έναν πανίσχυρο άξονα στη μεσαία γραμμή και μία εξαιρετικά σταθερή άμυνα.

Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του EURO, η Ισπανία επιβεβαίωσε την κυριαρχία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θυμίζοντας τη «χρυσή» εποχή από το 2008 έως το 2012, όταν πανηγύρισε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το Μουντιάλ στη Νότια Αφρική με τον Βιθέντε Ντελ Μπόσκε στο «τιμόνι».