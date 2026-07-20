Αργεντινή: Συγκρούσεις με την αστυνομία μετά την ήττα της Εθνικής στους δρόμους του Μπουένος Άιρες
Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί να παρακολουθήσει τον αγώνα ξέσπασε επεισόδια με την αστυνομία
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- Μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ κόσμου και αστυνομίας στο Μπουένος Άιρες.
- Στο μνημείο του Οβελίσκου, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και αύρες νερού.
- Οι δρόμοι αποκλείστηκαν από την αστυνομία και έγιναν 12 προσαγωγές ατόμων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
- Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε την κήρυξη εθνικής εορτής για τη δεύτερη θέση της ομάδας και ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές.
Σε χάος μετατράπηκαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή μετά την ήττα της Εθνικής Ομάδας από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ενώ χιλιάδες Αργεντινοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία μετά την ήττα με 1-0. Στο μνημείο του Οβελίσκου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια όπου πέτρες και μπουκάλια πετάχτηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, όπως δείχνουν και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αστυνομικοί με τη σειρά τους προχώρησαν σε αποκλεισμό των δρόμων, ενώ χρησιμοποίησαν δακρυγόνα καθώς και αύρες νερού προκειμένου να εκκενώσουν το πλήθος. Παράλληλα, έγιναν 12 προσαγωγές ατόμων.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσε σχέδια για κήρυξη εθνικής εορτής προς τιμήν της δεύτερης θέσης της Αργεντινής και ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.