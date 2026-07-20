Αργεντινή: Συγκρούσεις με την αστυνομία μετά την ήττα της Εθνικής στους δρόμους του Μπουένος Άιρες

Snapshot Μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ κόσμου και αστυνομίας στο Μπουένος Άιρες.

Στο μνημείο του Οβελίσκου, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και αύρες νερού.

Οι δρόμοι αποκλείστηκαν από την αστυνομία και έγιναν 12 προσαγωγές ατόμων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε την κήρυξη εθνικής εορτής για τη δεύτερη θέση της ομάδας και ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές. Snapshot powered by AI

Σε χάος μετατράπηκαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή μετά την ήττα της Εθνικής Ομάδας από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ενώ χιλιάδες Αργεντινοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία μετά την ήττα με 1-0. Στο μνημείο του Οβελίσκου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια όπου πέτρες και μπουκάλια πετάχτηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, όπως δείχνουν και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Following Argentina's 1-0 loss to Spain in the World Cup final, thousands of fans made their way to the iconic Obelisk in the nation's captial, Buenos Aires.



But celebrations turned into a clash with police - with people throwing rocks at riot police who used water cannons to… pic.twitter.com/SPdav9gVEl — Channel 4 News (@Channel4News) July 20, 2026

Οι αστυνομικοί με τη σειρά τους προχώρησαν σε αποκλεισμό των δρόμων, ενώ χρησιμοποίησαν δακρυγόνα καθώς και αύρες νερού προκειμένου να εκκενώσουν το πλήθος. Παράλληλα, έγιναν 12 προσαγωγές ατόμων.

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσε σχέδια για κήρυξη εθνικής εορτής προς τιμήν της δεύτερης θέσης της Αργεντινής και ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Διαβάστε επίσης