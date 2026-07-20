Μουντιάλ 2026: Τα 12 υποψήφια τέρματα για το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης

Το εφετινό Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, με την Ισπανία να αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η FIFA ανακοίνωσε τα 12 υποψήφια τέρματα για το καλύτερο γκολ της διοργάνωσης, ενώ, στη λίστα βρίσκεται και το νικητήριο τέρμα του Φεράν Τόρες στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο την Αργεντινή.

Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία – Ερζεγοβίνη)

Το φανταστικό τέρμα του 18άχρονου με σουτ εκτός περιοχής, που έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 29’ απέναντι στο Κατάρ για τον Β’ όμιλο.

Χούλιαν Άλβαρες (Αργεντινή)

Η Αργεντινή βρισκόταν στο 1–1 με την Ελβετία, στην αναμέτρηση για μία θέση στα ημιτελικά. Οι Ελβετοί έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, ενώ, ο αγώνας ήθελε μερικά λεπτά για να οδηγηθεί στα πέναλτι. Τότε, ο Άλβαρες πήρε την μπάλα εκτός περιοχής και με ένα μυθιστορηματικό βολέ έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παράθυρο» της εστίας του Κόμπελ.

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)

Στην τελευταία φάση του καλύτερου μικρού τελικού όλων των εποχών, ο Μπέλιγχαμ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και διαμόρφωσε το τελικό 6–4 υπέρ της Αγγλίας στον αγώνα με τη Γαλλία.

Ρόντνι Λόπες Καμπράλ (Πράσινο Ακρωτήρι)

Ο αριστερός οπισθοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου πέτυχε ένα μοναδικό τέρμα για τη φάση των «16» κόντρα στην Αργεντινή, νικώντας τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για το 2–2.

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

Ο Χάαλαντ, με ένα δυνατό ευθύβολο σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 2–0 κόντρα στη Βραζιλία για τη φάση των «16», αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Γουίλσον Ισιντόρ (Αϊτή)

Ο επιθετικός της Σάντερλαντ αιφνιδίασε τον Μπόνο πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο τέρμα, πριν το Μαρόκο ανατρέψει το ματς και εν τέλει επικρατήσει με 4–2 για τους ομίλους.

Ελάιζα Τζαστ (Νέα Ζηλανδία)

Οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας συνδυάστηκαν εξαιρετικά, με τον Ελάιζα Τζαστ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, έγινε και ο μοναδικός παίκτης της χώρας με δύο τέρματα σε μία διοργάνωση.

Ντάιζεν Μαέντα (Ιαπωνία)

Ο Ντάιζεν Μαέντα ολοκλήρωσε μία υπέροχη ομαδική προσπάθεια για την Ιαπωνία, «ανοίγοντας» το σκορ κόντρα στους Σουηδούς, στη φάση των ομίλων.

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)

Ο απίθανος Εμπαπέ πέτυχε το 58ο τέρμα του με τη φανέλα της Γαλλίας, κάνοντας το 3–1 απέναντι στη Σενεγάλη για τους ομίλους.

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι «άνοιξε» το σκορ κόντρα στην Αλγερία, πριν πετύχει χατ–τρικ στην πρεμιέρα της «αλμπισελέστε» στο Μουντιάλ.

Έλντορ Σομουρόντοφ (Ουζμπεκιστάν)

Η καλύτερη στιγμή του Ουζμπεκιστάν στη διοργάνωση ήταν αναμφίβολα το τέρμα που πέτυχε ο Σομουρόντοφ απέναντι στο Κονγκό, πριν οι Αφρικανοί «γυρίσουν» το ματς και φύγουν με τη νίκη και το 3–1.

Φεράν Τόρες (Ισπανία)

Το γκολ που εξασφάλισε τον τίτλο, αξίζει να συμπεριληφθεί στη λίστα μόνο και μόνο λόγω της σημασίας του. Ο Νίκο Γουίλιαμς έδωσε την ασίστ στον Φεράν Τόρες, ο οποίος με όμορφη εκτέλεση νίκησε τον τερματοφύλακα της Εμιλιάνο Μαρτίνες και χάρισε το τρόπαιο στην εθνική Ισπανίας.