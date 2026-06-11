Ο Σομαλός διαιτητής που «κόπηκε» από τις ΗΠΑ, ορίστηκε να σφυρίξει τον τελικό του UEFA Super Cup

Ο Ομάρ Αρτάν ήταν ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025. Ο Σομαλός ρέφερι είχε επιλεγεί από τη FIFA, για να διαιτητεύσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όμως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Οι αρχές των ΗΠΑ δεν του χορήγησαν βίζα εισόδου στη χώρα. Παρότι είχε τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ίδιος ο διαιτητής αποκάλυψε πως για 11 ώρες ανακρινόταν από τις Αρχές. Η ΗΠΑ με επίσημη τοποθέτησή τους, ξεκαθάρισαν πως κατά τον έλεγχο που έγινε προέκυψαν αρνητικές πληροφορίες, μέχρι και για πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκράτες.

Επέστρεψε στη Σομαλία ο Αρτάν, όπου έγινε δεκτός σαν ήρωας. Η UEFA ήρθε να δώσει τη λύση στο πρόβλημα, καθώς τον όρισε να σφυρίξει το σημαντικότερο παιχνίδι της καριέρας του.

Η ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, όρισε τον Σομαλό να διευθύνει τον τελικό του Super Cup που θα διεξαχθεί στο Ζάλσμπουργκ της Αυστρίας. Εκεί όπου η κάτοχος του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Europa League, Άστον Βίλα.