Financial Times: Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτη

Snapshot Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% μιας νέας εμπορικής οντότητας που σχετίζεται με το Μουντιάλ, με εκτιμώμενη αξία περίπου 20 δισ. δολάρια.

Η οντότητα αυτή θα χρηματοδοτηθεί με τη βοήθεια της JPMorgan και θα προσελκύσει εξωτερικούς επενδυτές.

Η UEFA εξέφρασε έντονη αντίθεση, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της FIFA ως παραβίαση ορίων που δεν πρέπει να ξεπεραστούν από θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Η κίνηση της FIFA στοχεύει στην οικονομική αξιοποίηση της επιτυχίας του καλοκαιρινού Μουντιάλ. Snapshot powered by AI

Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εμπορική οντότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται σε περίπου 20 δισ. δολάρια, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά την επιτυχία του Μουντιάλ αυτού του καλοκαιριού, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.⁠⁠

Αυτό αποκαλύπτουν οι Financial Times αναφέροντας ότι ο παγκόσμιος οργανισμός που διοικεί το ποδόσφαιρο συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές που θα αποκτήσουν μερίδιο περίπου 20% στη νέα οντότητα, πρόσθεσαν οι πηγές.⁠

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UEFA: «Η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή»

Αντιδράσεις πυροδότησε η αποκάλυψη , ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εμπορική οντότητα με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η UEFA ανέδρασε άμεσα και δήλωσε ότι το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μερίδιο «περνάει μια γραμμή που τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να περάσουν»

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