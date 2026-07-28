Financial Times: Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτη
UEFA: «Η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή»
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- Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% μιας νέας εμπορικής οντότητας που σχετίζεται με το Μουντιάλ, με εκτιμώμενη αξία περίπου 20 δισ. δολάρια.
- Η οντότητα αυτή θα χρηματοδοτηθεί με τη βοήθεια της JPMorgan και θα προσελκύσει εξωτερικούς επενδυτές.
- Η UEFA εξέφρασε έντονη αντίθεση, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της FIFA ως παραβίαση ορίων που δεν πρέπει να ξεπεραστούν από θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου.
- Η κίνηση της FIFA στοχεύει στην οικονομική αξιοποίηση της επιτυχίας του καλοκαιρινού Μουντιάλ.
Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εμπορική οντότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται σε περίπου 20 δισ. δολάρια, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει οικονομικά την επιτυχία του Μουντιάλ αυτού του καλοκαιριού, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.
Αυτό αποκαλύπτουν οι Financial Times αναφέροντας ότι ο παγκόσμιος οργανισμός που διοικεί το ποδόσφαιρο συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές που θα αποκτήσουν μερίδιο περίπου 20% στη νέα οντότητα, πρόσθεσαν οι πηγές.
UEFA: «Η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή»
Αντιδράσεις πυροδότησε η αποκάλυψη , ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εμπορική οντότητα με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η UEFA ανέδρασε άμεσα και δήλωσε ότι το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μερίδιο «περνάει μια γραμμή που τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να περάσουν»