Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνον η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Το νομοσχέδιο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ψηφίστηκε με την υποστήριξη μόνο της ΝΔ, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε.
  • Η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι η κυριότητα των μνημείων παραμένει στο ελληνικό Δημόσιο και το νομοσχέδιο δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
  • Η ανώνυμη εταιρεία που δημιουργείται δεν αποκτά κυριότητα των μνημείων, αλλά λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης υπό το υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ.
  • Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε 900 έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, με σημαντική συμμετοχή τοπικών κοινωνιών.
  • Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και εθνικούς πόρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.
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Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, για «τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνον η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

«Πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό Δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα». Αυτό υπογράμμισε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αντιδρώντας έντονα στις κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης, που καταλόγισαν στην κυβέρνηση «μια ακόμα προσπάθεια να παραδώσει σε ιδιώτες τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας».

ΒΟΥΛΗ / Λίνα Μενδώνη

«Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι σήμερα δοκιμάζεται η στοιχειώδης εντιμότητα και η ποιότητα του δημόσιου λόγου, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να πλάθουν φαντασιώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, είτε επειδή δεν μελέτησαν επαρκώς το σχέδιο νόμου, είτε εσκεμμένα και φαύλα για ίδιον όφελος, στείρου αντιπολιτευτικού χαρακτήρα», είπε η υπουργός Πολιτισμού και συμπλήρωσε:

«Το νομοσχέδιο, πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Η εταιρεία δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει σε εκποίηση. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης, που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του Δημοσίου. Αυτός ο οποίος έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΑΠ.

Η εταιρεία εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, δεν διαχειρίζεται τα έσοδα, τα αποδίδει ακέραια στον ΟΔΑΠ, για να περάσουν στην συνέχεια στο υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Μόνο για καλό μπορεί να λειτουργήσει η ανώνυμη εταιρεία».

Όπως είπε η κ. Μενδώνη, «κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία», τονίζοντας ότι «ενάμιση δισ. ευρώ και πλέον κατευθύνεται στα 900 έργα που είναι σε εξέλιξη, και από αυτά, τα περισσότερα γίνονται με αυτεπιστασία, άρα εργάζονται άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες και είναι προς όφελος της κοινωνίας».

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης, εξέφρασαν την αγωνία τους για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου τους.

«Μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους, για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.

Τέλος, η κ. Μενδώνη ανέφερε ότι «το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων δεν το απέρριψε η ΕΕ, αλλά συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και θα αποδοθεί στο κοινό στην αρχή του 2027».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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