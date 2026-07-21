Λίνα Μενδώνη για τον Αλέξη Σταμάτη: «Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν σπουδαίο δημιουργό»

Η υπουργός Πολιτισμού αποχαιρέτησε τον πολυβραβευμένο συγγραφέα, κάνοντας λόγο για μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Λίνα Μενδώνη για τον Αλέξη Σταμάτη: «Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν σπουδαίο δημιουργό»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών μετά από πολυετή μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.
  • Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν πολυσχιδής δημιουργός με σημαντική συμβολή στη λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο, το παιδικό βιβλίο και το κινηματογραφικό σενάριο.
  • Η Μενδώνη τόνισε το ιδιαίτερο συγγραφικό ύφος του Σταμάτη και την αδιάκοπη δημιουργική του αναζήτηση, υπογραμμίζοντας την πρόωρη και σημαντική απώλειά του.
  • Ο συγγραφέας είχε κερδίσει τόσο την αγάπη του αναγνωστικού κοινού όσο και τη θεσμική αναγνώριση.
  • Η υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στη μητέρα, τη σύζυγο και τους οικείους του Αλέξη Σταμάτη.
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Με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αποχαιρέτησε τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Η υπουργός έκανε λόγο για την απώλεια μιας σημαντικής προσωπικότητας των ελληνικών γραμμάτων, τονίζοντας πως ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε ένας δημιουργός με πολυσχιδές έργο, ο οποίος άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο και το παιδικό βιβλίο.

«Μια σημαντική φωνή των Γραμμάτων μας»

Στη δήλωσή της, η Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τον Αλέξη Σταμάτη «μια σημαντική φωνή των Γραμμάτων μας», επισημαίνοντας ότι κατά τη μακρά πορεία του υπηρέτησε με συνέπεια όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το θεατρικό έργο, το παιδικό βιβλίο και το κινηματογραφικό σενάριο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του διατηρούσε έναν ουσιαστικό διάλογο για τα ζητήματα της εποχής, ενώ το ιδιαίτερο συγγραφικό του ύφος, συχνά ελλειπτικό αλλά ποτέ φλύαρο, παρέμενε σταθερό γνώρισμα κάθε έργου του.

Η υπουργός Πολιτισμού στάθηκε ιδιαίτερα στην αδιάκοπη δημιουργική του αναζήτηση, σημειώνοντας ότι ο συγγραφέας συνδύασε το ταλέντο του με τη συνεχή αναμέτρηση με τη γραφή και τον πειραματισμό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό, σε πλήρη ωριμότητα και έμπνευση, που είχε ακόμη πολλά να δώσει».

Τόνισε ακόμη πως ο Αλέξης Σταμάτης ανήκε στις σπάνιες περιπτώσεις δημιουργών που κατάφεραν να κερδίσουν τόσο την αγάπη του αναγνωστικού κοινού όσο και τη θεσμική αναγνώριση.

Τα συλλυπητήρια στη Μπέτυ Αρβανίτη και την οικογένειά του

Η δήλωσή της ολοκληρώνεται με συλλυπητήριο μήνυμα προς τους οικείους του συγγραφέα. Η Λίνα Μενδώνη απηύθυνε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη, στη σύζυγό του Εύα Σιμάτου, καθώς και στους φίλους και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

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