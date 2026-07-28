Νέος καβγάς στη Βουλή Κωνσταντοπούλου - Κυριαζίδη μετά το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί»

Snapshot Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης επανήλθε στη Βουλή στο θέμα της φράσης «πήγαινε κάνε κανένα παιδί», χαρακτηρίζοντάς την «ευχή» και υποστηρίζοντας ότι έγινε πολιτική εκμετάλλευση εις βάρος του.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε λύπη για τις δηλώσεις του Κυριαζίδη αποστασιοποιούμενη από τις τοποθετήσεις του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταδίκασε τις δηλώσεις ως σεξιστικές και παραληρηματικές, κάνοντας λόγο για νέα επίθεση εναντίον της. Snapshot powered by AI

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Δημήτρη Κυριαζίδη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ενάμιση χρόνο έπειτα από την επίμαχη φράση «πήγαινε κάνε κανένα παιδί», που είχε οδηγήσει στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας (επέστρεψε τον Οκτώβριο του περαασμένου έτους), ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανήλθε σήμερα από το βήμα της Βουλής στο επίμαχο περιστατικό. Όπως είπε ο κ. Κυριαζίδης είχε εκφράσει «μία ευχή» προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος μετατράπηκε τότε σε «Ιφιγένεια» για λόγους πολιτικής και επικοινωνιακής εκμετάλλευσης.

Ο βουλευτής της ΝΔ Δήμητρης Κυριαζίδης Eurokinissi

Μετά τις νέες τοποθετήσεις του βουλευτή της ΝΔ η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποιά βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας, έλαβε αποστάσεις, δηλώνοντας ότι «λυπάται» για όσα ειπώθηκαν σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι δηλώσεις Κυριαζίδη

«Εγώ γνώρισα την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν από κάποιες δεκαετίες στη Δράμα όταν ο πατέρας της πήγαινε να εκλεγεί ως πρόεδρος του Συνασπισμού. Ο πατέρας της μας δήλωσε ότι αγνοείται και αναγκάστηκα ως αστυνομικός αξιωματικός να προβώ σε σχετική έρευνα. Τη βρήκα και ενημέρωσα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας παρακάλεσε να τη φορτώσουμε σε ταξί γιατί είχε εκδήλωση Θεσσαλονίκη. Έτσι είχαμε γνωριστεί δυστυχώς» είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης και πρόσθεσε: «Προσπάθησε να αλλοιώσει να παρερμηνεύσει μία αναφορά μου μία ευχή, όταν μας καθύβριζε έναν χρόνο και επί ενάμισι χρόνο δεν μιλούσε κανείς. Το παιδί μου έκλαιγε γιατί άκουγε ότι ο πατέρας του ήταν εγκληματίας».

Ο βουλευτής της ΝΔ επέμεινε στην άποψη ότι πρόκειται για ευχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. «Μια ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο. Επειδή ήταν πρόταση μομφής εκείνη τη νύχτα, ήμουν το στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά», επανέλαβε ο ίδιος,

Αποστάσεις από Μενδώνη

Αποστάσεις από τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ κράτησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη όταν έλαβε τον λόγο.

«Λυπάμαι για όσα ελέχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου», ανέφερε προσθέτοντας ότι τόσο οι αναφορές του Δημήτρη Κυριαζίδη όσο και προηγούμενες τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη προς το πρόσωπό της είχαν σεξιστικά χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη Eurokinissi

Πώς αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «νέα σεξιστική, κανιβαλική και παραληρηματική επίθεση», ευχαριστώντας όσους καταδίκασαν τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

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