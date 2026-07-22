Εκτός ορίων η κόντρα Κωνσταντοπούλου - ΚΚΕ: «Στο τέλος του κατήφορου ο βούρκος»- «Αφήνετε σκουπίδια»

Σκληρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου με Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ, με βαριές κατηγορίες και ένταση στη Βουλή 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εκτός ορίων η κόντρα Κωνσταντοπούλου - ΚΚΕ: «Στο τέλος του κατήφορου ο βούρκος»- «Αφήνετε σκουπίδια»
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  • Στη Βουλή εκτυλίχθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Καραθανασόπουλου του ΚΚΕ μετά την απόφαση για άρση της βουλευτικής ασυλίας της Κωνσταντοπούλου.
  • Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε το ΚΚΕ για υπόγειες συνεννοήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και για υποστήριξη της κυβέρνησης σε κρίσιμες στιγμές.
  • Ο Καραθανασόπουλος απέρριψε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε τη στάση της Κωνσταντοπούλου ως «βούρκο» και «κατήφορο».
  • Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τους βουλευτές του ΚΚΕ για ακαθαρσίες στα έδρανα της Βουλής και για επιθέσεις αποκλειστικά εναντίον της.
  • Η αντιπαράθεση ακολούθησε την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου, η οποία κατήγγειλε «οργανωμένο σχέδιο» εξόντωσής της.
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Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου, μετά την απόφαση της Ολομέλειας για νέα άρση της βουλευτικής της ασυλίας.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι διαδικασίες στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία είχε εισηγηθεί την άρση ασυλίας της, έπειτα από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για υπόγεια συνεννόηση μεταξύ του ΚΚΕ και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ χαρακτήρισε τους βουλευτές του Περισσού «επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε στην Ολομέλεια ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γεωργαντάς, είχε επισκεφθεί τα γραφεία του ΚΚΕ και είχε συναντηθεί με τον Νίκο Καραθανασόπουλο, αφήνοντας υπαινιγμούς για συνεννοήσεις.

H Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης Γιώργο Λαμπρούλη να την ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της θέτοντας ζήτημα απαρτίας.

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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στρατός Σιμόπουλος ζήτησε από την κ. Κωνσταντοπούλου να του υποδείξει το άρθρο που επικαλείται για τη μη ύπαρξη απαρτίας. «Γιατί δεν μου απαντάτε;» ρώτησε. «Τρώω μια καραμέλα για τον λαιμό μου και δεν μπορώ» απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Τρώει καραμέλες μέσα στην αίθουσα και μετά της έφταιγαν τα κρακεράκια» αντέδρασε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε το ΚΚΕ ότι σπεύδει να υποστηρίξει την πλειοψηφία κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ως παράδειγμα ανέφερε τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Δεοντολογίας όταν κάλεσε την Άμεσο Δράση προκειμένου να συλληφθούν τα μέλη της.

«Όταν κάλεσα το “έκτακτο” οι κακοποιητές της Ν.Δ άρχισαν να φεύγουν. Ο Γεωργαντάς πήγε δεξιά στα γραφεία, του ΚΚΕ και ζήτησε ενισχύσεις από τον Καραθανασόπουλο. Εγώ τον κατήγγειλα και καταγράφηκε» είπε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του βουλευτή του ΚΚΕ, ο οποίος έκανε λόγο για «βούρκο» και «κατήφορο».

«Στο τέλος του κατήφορου βρίσκεται ο βούρκος της κυρίας Κωνσταντοπούλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε ότι ο Γεωργαντάς δεν μπήκε ποτέ στα γραφεία του ΚΚΕ και ότι ο ίδιος απλώς τον ρώτησε αν θα συνεχιστεί η διαδικασία.

Η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν άμεση. Η ίδια κάλεσε τον βουλευτή του ΚΚΕ να απευθύνει τις κατηγορίες του «εκεί που πρέπει».

«Το βούρκο και τον κατήφορο να τον απευθύνετε στον κ. Γεωργιάδη, εάν έχετε κότσια, κύριε Καραθανασόπουλε. Και εσείς, κύριε Λαμπρούλη, να τον απευθύνετε εκεί που πρέπει. Αφήστε τα σάπια» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε βουλευτές του ΚΚΕ για τη συμπεριφορά τους στα έδρανα της Βουλής, αναφέροντας ότι αφήνουν πίσω τους σκουπίδια.

«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει ποιος;»«Αφήνετε μονίμως τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει ποιος; Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δεν αφήνει πίσω ούτε μισή καρφίτσα» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ κατήγγειλε πως το μόνο πρόσωπο στο οποίο επιτίθεται το ΚΚΕ είναι εκείνη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι η στάση του ΚΚΕ απέναντί της δεν συνάδει με τις παραδόσεις και τους αγώνες της Αριστεράς.

«Απορώ που λέτε ότι εκπροσωπείτε τον λαϊκό κόσμο και αυτό που ήρθατε να πείτε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι εγώ είμαι ο βούρκος και ο κατήφορος. Το μόνο πρόσωπο στο όπιο επιτίθεστε είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι λαϊκό. Δεν τιμώ αυτούς που έγιναν ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων και αφήνουν τα έδρανά τους κενά εισπράττοντας μισθό».

Στη συνέχεια, με κλειστά τα μικρόφωνα συνέχισε να φωνάζει για «επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό».

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε λίγη ώρα μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, κατά την οποία εγκρίθηκε η άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Κατά τη συζήτηση, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «οργανωμένο σχέδιο» εξόντωσής της.

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