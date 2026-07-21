Δίκη για τα Τέμπη: Νέα ένταση μεταξύ της προέδρου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Snapshot Στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών σημειώθηκαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ δικηγόρων, συγγενών θυμάτων και μελών της έδρας.

Η πρόεδρος διέκοψε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν αναφέρθηκε στην παράσταση του Δημοσίου, προκαλώντας αντίδρασή της.

Οι δικηγόροι των συγγενών υποστήριξαν την εισαγγελική πρόταση και αντιτάχθηκαν σε αναβολή της δίκης.

Το αίτημα αναβολής από τους δικηγόρους κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ κρίθηκε ως βλαπτικό για τα δικαιώματα των θυμάτων.

Συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποί τους εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την προσπάθεια αναβολής της δίκης. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τους πρώτους τρεις από τους 36 κατηγορούμενους να περνούν το κατώφλι του δικαστηρίου.

Ένταση σημειώθηκε στη διαδικασία μετά την αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο της έδρας.

Συγκεκριμένα και σήμερα κατά την 23η δικάσιμο δεν έλειψε η ένταση λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης.

Το λόγο είχε ο δικηγόρος Γιώργος Ηλιόπουλος, συνήγορος των θυμάτων. Η τοποθέτησή προκάλεσε αντίδραση του κ. Χρήστου Βλάχου, πατέρα του Βάιου, ο οποίος αποχώρησε φωνάζοντας «ντροπή». Άλλη μια ένταση προκλήθηκε εκτός αίθουσας μεταξύ του κ. Βλάχου και του εμπειρογνώμονα/τεχνικού συμβούλου, Κώστα Λακαφώση.

Τέλος, αντιπαράθεση προκλήθηκε και μεταξύ της προέδρου του δικαστηρίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μιλώντας επί της εισαγγελικής πρότασης έκανε αναφορά στο ζήτημα της παράστασης του Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους. Σε εκείνο το σημείο την διέκοψε η πρόεδρος λέγοντάς της ότι είναι εκτός θέματος, κι εκείνη αντέδρασε λέγοντας ότι αυτό είναι κομμάτι του θέματος

Οι περισσότεροι εκ των δικηγόρων από την πλευρά των συγγενών συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση προκειμένου να μην αναβληθεί η δίκη για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με το eleftheria.gr μεταξύ άλλων ο δικηγόρος των οικογενειών Πλακιά και Μασαλή, Λεωνίδας Κουμπούρας τόνισε πως “το αίτημα για αναβολή της διοίκησης που υπέβαλαν δικηγόροι κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ βλάπτει βάναυσα τα δικαιώματα των θυμάτων”, ζητώντας από το δικαστήριο να απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς και σημειώνοντας πως “δεν είναι καν συναφείς οι δικογραφίες της κύριας δίκης και αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”.

“Δεν μας σέβονται”, τόνισε πριν από λίγο ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, σχολιάζοντας το αίτημα δικηγόρων κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ περί αναβολής της δίκης, στο πλαίσιο της τοποθέτησης των αυτοτελών ισχυρισμών.

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