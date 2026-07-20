Πλακιάς: Τι απάντησε για την ένταση με τον συνήγορο Ιωαννίδη και την Μαρία Καρυστιανού στη δίκη

Snapshot Η 22η δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ολοκληρώθηκε με ένταση και σύντομη διακοπή λόγω διαπληκτισμού μεταξύ Νίκου Πλακιά και δικηγόρου υπεράσπισης.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής της δίκης, και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Ο Νίκος Πλακιάς τόνισε ότι οι συνήγοροι πρέπει να δείχνουν σεβασμό και χαρακτήρισε προσβλητικό το να αμφισβητούν την εμπλοκή του Ζαχαρία Στουρνάρα στην υπόθεση.

Η ένταση προκλήθηκε κυρίως σχετικά με την υπεράσπιση του Στουρνάρα και τη σύμβαση 717, ενώ ο Πλακιάς χρησιμοποίησε και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ο διάλογος με τη Μαρία Καρυστιανού αποδόθηκε σε προσωπικά ζητήματα μεταξύ τους και δεν θεωρήθηκε αξιοσημείωτος. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε με εντάσεις η 22η δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο κτίριο Γαιόπολις στη Λάρισα.

Μετά τη σύντομη διακοπή εξαιτίας του διαπληκτισμού του Νίκου Πλακιά με συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένων, η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως να απορριφθεί το αίτημα αναβολής της δίκης.

Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε σε δημοσιογράφους, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, σχετικά με την ένταση που επικράτησε τόσο με τον δικηγόρο Δημήτρη Ιωαννίδη, όσο και με την Μαρία Καρυστιανού.

«Πρέπει να σέβονται παραπάνω»

Σχετικά με την ένταση που δημιουργήθηκε με τον συνήγορο υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων υπαλλήλων του ΟΣΕ, ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε ότι «οι συνήγοροι πρέπει να σέβονται. Δεν γίνεται να λέει ότι ο κ. Στουρνάρας είναι άσχετος με την υπόθεση. Είναι προσβλητικό».

Σημειώνεται ότι η ένταση προκλήθηκε σχετικά με την υπεράσπιση του κ. Στουρνάρα για τον έλεγχο της σύμβασης 717. Ο κ. Πλακιάς τον αποκάλεσε «μπράβο του υφυπουργού Παπαδόπουλου», ενώ χρησιμοποίησε και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

«Όσο υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά αυτά είναι λίγο προκλητικά. Ας υπερασπίσουν τους πελάτες τους με λίγη περισσότερη αξιοπρέπεια απέναντι σε εμάς», συμπλήρωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Προσωπικά θέματα με την Καρυστιανού

Σχετικά με τον σύντομο διάλογο που είχε με την κα Καρυστιανού μέσα στην αίθουσα, ο ίδιος απάντησε ότι πρόκειται για προσωπικό ζήτημα μεταξύ των δύο.

Όπως ανέφερε: «Ο καθένας μέσα στην αίθουσα υπερασπίζεται τον άνθρωπό του. Είναι και κάποια θέματα προσωπικά, μπορεί να υπάρξει λίγο ένταση, αλλά σήμερα δεν υπήρξε κάτι το αξιοσημείωτο».

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