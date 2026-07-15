Δίκη Τέμπη: Ένταση για τη σύμβαση 717 και παρέμβαση Πλακιά - «Σταματήστε αυτή την καραμέλα»

Snapshot Η δικάσιμος για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις σχετικά με τη σύμβαση 717 και αιτήματα για αναβολή και αναστολή διώξεων.

Ο Νίκος Πλακιάς τόνισε ότι η δίκη αφορά κακουργήματα για τους θανάτους 57 ανθρώπων και όχι οικονομικά αδικήματα που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Υπερθεματίστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη παρουσία δικηγόρων των οικογενειών των θυμάτων στο δικαστήριο, καθώς μέχρι τώρα είναι λιγότεροι σε αριθμό σε σχέση με τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με νέες δικάσιμους τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι η μακροχρόνια δίκη μπορεί να επηρεάσει την έκτιση ποινών από ηλικιακούς ή υγειονομικούς λόγους.

Ο Νίκος Πλακιάς ζήτησε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κατηγορουμένης για τη σύμβαση 717, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα της σύμβασης «φαγώθηκαν» και η σύμβαση δεν ολοκληρώθηκε. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η σημερινή δικάσιμος για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τη σύμβαση 717 να βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο προσκήνιο.

Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν για μία ακόμα φορά έντονα στα αιτήματα συνηγόρων κατηγορουμένων για αναστολή των διώξεων και αναβολή της δίκης. Η επιμονή των συνηγόρων στον διαχωρισμό της παρούσας δίκης από τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

«Να σταματήσετε αυτή την καραμέλα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πελάτες σας δικάζονται για οικονομικά αδικήματα. Εδώ δικάζονται για κακουργήματα», είπε απευθυνόμενος σε συνήγορο κατηγορουμένων.

Όταν εκείνος ανταπάντησε ότι αποτελεί καθήκον του να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο, ο Νίκος Πλακιάς στράφηκε προς την έδρα λέγοντας: «Ευτυχώς μας είπατε και τι θα ακούσουμε ακόμη, για να αντλήσουμε δύναμη».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος απευθυνόμενος στον συνήγορο είπε: «Τη συμπόνια σου δεν τη θέλουμε», με τον Νίκο Πλακιά να συμπληρώνει ότι «ατυχία είναι που βρισκόμαστε εμείς εδώ».

Νέα ένταση σημειώθηκε όταν συνήγορος κατηγορούμενης, στελέχους της ΕΡΓΟΣΕ, αναφέρθηκε εκ νέου στη σύμβαση 717. Ο Νίκος Πλακιάς ζήτησε να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της κατηγορούμενης και ισχυρίστηκε ότι η σύμβαση δεν ολοκληρώθηκε επειδή «φαγώθηκαν τα χρήματα».

Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο Νίκος Πλακιάς υποστήριξε ότι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων επιχειρούν να διαχωρίσουν τους εμπλεκομένους στη σύμβαση 717 από το υπόλοιπο σκέλος της δίκης.

«Εδώ βρισκόμαστε για τα κακουργήματα που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων και όχι για το οικονομικό σκέλος», τόνισε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το αίτημα για αναβολή και αναστολή των διώξεων δεν θα γίνει δεκτό.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις χρηματικές εγγυήσεις που, όπως είπε, έχουν επιβληθεί σε κατηγορουμένους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διερωτώμενος πώς εξασφαλίστηκαν τόσο μεγάλα ποσά.

Έκκληση στους δικηγόρους των συγγενών

Παράλληλα, περιέγραψε ως ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τις οικογένειες τη μακρόχρονη δικαστική διαδικασία και εξέφρασε τον φόβο ότι, εάν η δίκη διαρκέσει ακόμη δύο χρόνια, αρκετοί από τους κατηγορουμένους δεν θα εκτίσουν ποινές λόγω ηλικίας ή προβλημάτων υγείας.

Ο Νίκος Πλακιάς απηύθυνε, επίσης, έκκληση για μεγαλύτερη παρουσία των δικηγόρων που εκπροσωπούν τις οικογένειες των θυμάτων στις επόμενες δικασίμους.

«Δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπούνται 55 οικογένειες και μέσα στην αίθουσα να βρίσκονται επτά δικηγόροι των θυμάτων, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν 20», σημείωσε, καλώντας συγγενείς και νομικούς παραστάτες να βρίσκονται καθημερινά στο δικαστήριο.

Η σημερινή, ήταν η 21η δικάσιμος. Το δικαστήριο όρισε νέες δικασίμους για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 και 27 Οκτωβρίου.

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