Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερπου μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 16,18,26,30,35, με αριθμό Τζόκερ το 5.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε Τζακ Ποτ.

Στην κλήρωση της προσεχούς Πέμπτης οι τυχεροί θα μοιραστούν 1,7 εκατ. ευρώ