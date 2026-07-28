Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερπου μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 16,18,26,30,35, με αριθμό Τζόκερ το 5.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε Τζακ Ποτ.
Στην κλήρωση της προσεχούς Πέμπτης οι τυχεροί θα μοιραστούν 1,7 εκατ. ευρώ
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