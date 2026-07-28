Στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο νεοκλεγείς Καναδά Απόστολος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος δέχθηκε σήμερα το πρωί, σε εθιμοτυπική επίσκεψη, τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Απόστολο.

Στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών έγινε δεκτός από τον Πρωτοσύγκελλο, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Αμέσως μετά, ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του, ευχόμενος ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε ευλογία στην επιτέλεση της υψηλής ποιμαντικής του διακονίας.

Ο κ. Απόστολος ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος για την φιλόξενη υποδοχή και τις ευχές του, διαβεβαιώνοντάς τον παράλληλα ότι θα εργασθεί με αφοσίωση για την πνευματική πρόοδο του ποιμνίου που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιμαντική διακονία της Ορθοδοξίας στη Διασπορά, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στον σύγχρονο κόσμο.

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