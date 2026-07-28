Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Δεν επιτρέπω τη χρήση της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά μου»

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δηλώνει ότι η χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη απαιτεί την άδειά του

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Δεν επιτρέπω τη χρήση της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά μου»
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  • Απαγορεύει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία ή αλλοίωση φωτογραφιών της μητέρας του.
  • Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram.
  • Ο γιος της ηθοποιού θέλει να ελέγχει τη διαχείριση της εικόνας της, που παραμένει αναγνωρίσιμο πρόσωπο του ελληνικού κινηματογράφου.
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Δημόσια θέση για τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, πήρε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε αξιοποίηση του υλικού που αφορά την αείμνηστη ηθοποιό θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη δική του έγκριση.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram, ανακοίνωση με την οποία θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση του ονόματος και της εικόνας της.

Όπως αναφέρει, δεν επιθυμεί να χρησιμοποιείται η εικόνα της μητέρας του χωρίς προηγούμενη άδειά του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI), δηλώνοντας ότι δεν επιτρέπει την επεξεργασία ή την αλλοίωση φωτογραφιών της με τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI».

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τη διαχείριση της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου.

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Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Δεν επιτρέπω τη χρήση της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά μου»

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