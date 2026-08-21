Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας

Δύσκολες ώρες για τον 78χρονο δημοσιογράφο

Δημήτρης Δρίζος

Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» λόγω λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
  • Στις 15 Ιουλίου προσήλθε με υψηλό πυρετό και σοβαρά συμπτώματα, που οδήγησαν σε υποψία εγκεφαλίτιδας.
  • Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια.
  • Ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.
  • Ο δημοσιογράφος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
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Ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από επιβεβαίωση λοίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου, ο 78χρονος δημοσιογράφος προσήλθε στα Επείγοντα του «Ευαγγελισμού» με υψηλό πυρετό και άλλα σοβαρά συμπτώματα.

Οι γιατροί, εξετάζοντας την κλινική του εικόνα, υποψιάστηκαν εγκεφαλίτιδα, μια φλεγμονή του εγκεφάλου που μπορεί να προκληθεί από διάφορους ιούς.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο Αντώνης Πανούτσος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έναν ιό που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Από την ημέρα της διάγνωσης, ο δημοσιογράφος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, όπου οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ποιος είναι ο Αντώνης Πανούτσος

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά με την καταγωγή του να είναι από την Ύδρα και έχει διαγράψει μεγάλη πορεία σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2019 υποψήφιος με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Τι συμβαίνει μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού;

Μετά από ένα τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να εμφανιστούν. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποτέ ότι έχουν μολυνθεί επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα ελέγχει τον ιό χωρίς να προκληθεί αισθητή ασθένεια.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά συνήθως είναι:

Πυρετός

Πονοκέφαλος

Πόνοι στο σώμα

Πόνος στις αρθρώσεις

Κόπωση

Έμετος ή διάρροια

Εξάνθημα

Οι περισσότεροι με ήπια νόσο του Δυτικού Νείλου αναρρώνουν πλήρως, αλλά η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες.

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