Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Snapshot Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» λόγω μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και δύο εβδομάδες μετά.

Συνηθισμένα συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα και κόπωση.

Πολλοί φορείς του ιού δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να ελέγξει τη μόλυνση χωρίς εμφανή ασθένεια.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια μορφή του ιού αναρρώνουν πλήρως, αλλά η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να διαρκέσουν για εβδομάδες ή μήνες. Snapshot powered by AI

Δύσκολες ώρες για τον γνωστό αθλητικογράφο, Αντώνη Πανούτσο, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος εισήχθη στον «Ευαγγελισμό» στις 15 Ιουλίου και διαγνώστηκε με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, ενώ μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ όπου και παραμένει διασωληνωμένος.

Ποιος είναι ο Αντώνης Πανούτσος

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά με την καταγωγή του να είναι από την Ύδρα και έχει διαγράψει μεγάλη πορεία σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2019 υποψήφιος με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Τι συμβαίνει μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού;

Μετά από ένα τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να εμφανιστούν. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποτέ ότι έχουν μολυνθεί επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα ελέγχει τον ιό χωρίς να προκληθεί αισθητή ασθένεια.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά συνήθως είναι:

Πυρετός

Πονοκέφαλος

Πόνοι στο σώμα

Πόνος στις αρθρώσεις

Κόπωση

Έμετος ή διάρροια

Εξάνθημα

Οι περισσότεροι με ήπια νόσο του Δυτικού Νείλου αναρρώνουν πλήρως, αλλά η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες.