ΕΟΔΥ: Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου –Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Δημήτρης Δρίζος

ΕΟΔΥ: Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου –Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων
ΥΓΕΙΑ
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  • Καταγράφεται έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου το 2026 σε περιοχές όπως η Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, με αριθμό κρουσμάτων ανώτερο από προηγούμενα έτη.
  • Ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Ο ΕΟΔΥ συστήνει τη χρήση εντομοαπωθητικών, σήτες, κουνουπιέρες, μακριά ρούχα και την απομάκρυνση στάσιμων νερών για την πρόληψη των μολύνσεων.
  • Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και με υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρής νόσησης.
  • Η ενημέρωση για τα σημεία εμφάνισης κρουσμάτων γίνεται μέσω των εβδομαδιαίων εκθέσεων του ΕΟΔΥ, ενώ συνιστάται η προστασία σε όλη την επικράτεια καθ’ όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.
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Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα ήθελε εκ νέου να ενημερώσει ότι καταγράφεται πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει να λαμβάνετε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια.

Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, είναι πολύ αυξημένος, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων.

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να προστατεύεστε από τα κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια:

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα. Μην αφήνετε πουθενά στάσιμα νερά. Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές. Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Περισσότερες πληροφορίες για τα ενδεδειγμένα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάσσονται από τα κουνούπια με απόλυτη συνέπεια.

Στις εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης του ΕΟΔΥ, που εκδίδονται κάθε Τετάρτη, μπορείτε να ενημερώνεστε για τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί ήδη κρούσματα σε ανθρώπους, κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης και στους οποίους σίγουρα κυκλοφορεί ο ιός σε κουνούπια. Ωστόσο, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

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