«Σαρώνει» ο ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα

Snapshot Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, φτάνοντας συνολικά τα 157 στη χώρα.

Οι περισσότερες λοιμώξεις εντοπίζονται σε 45 δήμους πέντε Περιφερειών, με επίκεντρο την Ανατολική Αττική.

Από τους ασθενείς, 42 νοσηλεύονται, εκ των οποίων 23 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ 13 έχουν καταλήξει, με μέση ηλικία θανόντων τα 82 έτη.

Για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 140 μη καταγεγραμμένες μολύνσεις, καθώς πολλές περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικές ή ήπιες.

Οι αρχές εφαρμόζουν καθημερινούς ψεκασμούς σε εστίες κουνουπιών και συστήνουν ατομικά μέτρα προστασίας, ενώ η διασπορά συνδέεται με μολυσμένα πτηνά και πιθανές περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η κακοκαιρία Daniel. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιδημικό κύμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, γεγονός που αναγκάζει τις υγειονομικές υπηρεσίες να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου και να προχωρούν σε στοχευμένες δράσεις ψεκασμού σε εστίες με υψηλό πληθυσμό κουνουπιών.

Μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα περιστατικά, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό απολογισμό των μολύνσεων στις 157. Γεωγραφικά, οι λοιμώξεις εντοπίζονται σε 45 δήμους, οι οποίοι υπάγονται σε πέντε Περιφέρειες και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννήσο και Στερεά Ελλάδα.

Το ίδιο διάστημα, τέσσερις ασθενείς κατέληξαν, με το σύνολο των θανάτων να φτάνει πλέον τους 13 και τη διάμεση ηλικία των θανόντων να διαμορφώνεται στα 82 έτη.

Αυτή τη στιγμή, 42 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομειακές δομές, με τους 23 εξ αυτών να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 157 διαγνώσεις, οι 116 αφορούν σοβαρή προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, εκδηλώνοντας συμπτώματα όπως έντονη κεφαλαλγία, λήθαργο και υψηλό πυρετό.

«Κρυφή» διασπορά

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μικρό μόνο μέρος της πραγματικής έκτασης του προβλήματος, δεδομένου ότι οι περισσότερες λοιμώξεις εξελίσσονται ασυμπτωματικά ή με πολύ ήπια εικόνα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν περίπου 140 μη καταγεγραμμένες μολύνσεις. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται η Ανατολική Αττική.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος καταγράφει 16 κρούσματα (με τα 14 να παρουσιάζουν νευρολογικές επιπλοκές) και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ακολουθεί με 13 περιστατικά (11 με ανάλογα συμπτώματα). Παράλληλα, στον Δήμο Λαρισαίων έχουν ταυτοποιηθεί 11 μολύνσεις.

Με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων, οι Περιφέρειες υλοποιούν ειδικά προγράμματα ψεκασμών. Στην Ανατολική Αττική, μάλιστα, οι παρεμβάσεις των συνεργείων είναι καθημερινές και διεξάγονται σπίτι-σπίτι, εστιάζοντας σε σημεία με λιμνάζοντα νερά, φρεάτια, αλλά και σε χώρους όπως τα κοιμητήρια.

Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες για λήψη ατομικών μέτρων προφύλαξης. Προτείνεται η τακτική χρήση εντομοαπωθητικών, η απομάκρυνση στάσιμου νερού από δοχεία και γλάστρες πέριξ των κατοικιών, καθώς και η χρήση κατάλληλης ένδυσης με μακρά μανίκια, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες και σε περιοχές με έντονο επιδημιολογικό φορτίο.

Από μολυσμένα πτηνά – Η πιθανή «συμβολή» του Daniel

Σύμφωνα με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκα Μαγιορκίνη, η διασπορά του ιού βασίζεται στα μολυσμένα πτηνά —κυρίως σε κοράκια, καρακάξες και κίσσες— τα οποία αποτελούν τη βασική δεξαμενή από την οποία κολλάνε τα κουνούπια. Ο Έλληνας καθηγητής εκτιμά ότι η εμφάνιση των κρουσμάτων σε νέες περιοχές της Αττικής πιθανόν να συνδέεται με τις περιβαλλοντικές ανατροπές των τελευταίων ετών. Ένα πολύ πιθανό σενάριο αφορά τις επιπτώσεις που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία το 2023, περιοχή όπου είχε καταγραφεί εξαιρετικά υψηλή κυκλοφορία του ιού.