Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb

Στο Βell ο κινητήρας είναι ένας, τόνισε ο γνωστός αεροπορικός εμπειρογνώμων 

Μάνος Χατζηγιάννης

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο συνεχίζεται με δύο επικρατέστερα σενάρια: τεχνικό πρόβλημα ή σωματική αδυναμία του πιλότου.
  • Πιθανή αιτία της συντριβής είναι δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο ή το δευτερεύον κιβώτιο κίνησης του, που επηρεάζει την ευστάθεια του ελικοπτέρου κατά την προσγείωση.
  • Η απώλεια αποτελεσματικότητας του ουραίου στροφείου μπορεί να προκληθεί από αεροδυναμική αποστέρηση, όπως προσγείωση με ούριο άνεμο ή ριπή ανέμου.
  • Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν ο 55χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος και το νεόνυμφο βρετανικό ζευγάρι Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που βρίσκονταν στο νησί για τον μήνα του μέλιτος.
  • Ο Αλεξάντερ Κρόμι ήταν αντιπρόεδρος στο Τμήμα Λύσεων Ιδιωτικής Περιουσίας της εταιρείας επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο.
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Τέσσερις μέρες μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα με το ελικόπτερο στη Σίφνο, που κόστισε τη ζωή στον πιλότο και στο νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών, η έρευνα συνεχίζεται.

Τα σενάρια ποικίλουν αλλά τα επικρατέστερα είναι δύο. Το ένα τεχνικής φύσεως, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με ενδεχόμενη σωματική αδυναμία του κυβερνήτη.

Για τα αίτια συντριβής του Bell 206 το Newsbomb, επικοινώνησε με τον έμπειρο αεροπορικό εμπειρογνώμωνα, αεροπαναυπηγό, Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη.

«Το ελικόπτερο σαν πτητική μηχανή πετάει ως εξής. Ενώ στο αεροπλάνο έχουμε σταθερή πτέρυγα και οι κινητήρες επιταχύνουν το αεροπλάνο στην τροχοδρόμηση -απογείωση και η πτέρυγα αποκτάει αρκετή άντωση, στο ελικόπτερο που είναι περιστρεφόμενων πτερύγων, η πτέρυγα είναι το στροφείο που περιστρέφεται και αποκτά άντωση. Το ελικόπτερο έχει κατακόρυφη απογείωση. Το στροφείο μπορεί να είναι σε δύο τρεις τέσσερες πέντε έξι πτέρυγες προσδεδεμένες σε μια κεφαλή που οδηγούνται από τους δύο κινητήρες. Στο Βell ο κινητήρας είναι ένας», τονίζει στο Newsbomb.

Σε ρώτημα σχετικά με όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα για το πίσω στροφείο διευκρινίζει: «Το στροφείο αντιστάθμισης στο πίσω μέρος υπάρχει γιατί αν δεν υπήρχε θα περιστρεφόταν γύρω από τον άξονά του. Είναι κύριο χαρακτηριστικό βλάβης του ουραίου στροφείου. Το ουραίο στροφείο δεν έχει δικό του κινητήρα, παίρνει μέσω αξόνων. Ο μοναδικός κινητήρας δίνει κίνηση στο κύριο και στο ουραίο στροφείο. Ακολουθεί περίπου την ουρά του ελικοπτέρου, τον πρόβολο. Καi σε κάθε σημείο που σταματάει το κάθε κομμάτι υπάρχει sub-assembly.

Για να ακολουθηθεί η γραμμή του προβόλου, ο πρόβολος είναι σπονδυλωτός και σε κάθε σημείο που ενώνεται, σε κάθε ένα από αυτά είναι μικρότερο κιβώτιο με γρανάζι για να μπορεί να σχηματιστεί γωνία. Αυτό είναι ευάλωτο σε καταστροφή»

«Πιθανολογούμε ότι δεν έσπασε ο άξονας γιατί θα έσπαγε και ο πρόβολος του ουραίου στροφείου, αλλά δυσλειτούργησε σε κάποιο σημείο ή στο δευτερεύον κιβώτιο στην ουρά του προβόλου, που από το κιβώριο αυτό παίρνει κίνηση το ουραίο στροφείο. Την ίδια συμπεριφορά θα είχε το ελικόπτερο αν υπήρχε αεροδυναμική αποστέρηση της αποτελεσματικότητας του ουραίου στροφείου», εξηγεί.

«Αυτό συμβαίνει όταν πάει να προσγειώσει το ελικόπτερο με ούριο άνεμο. Αν έχεις ούριο άνεμο χάνεις την αποτελεσματικότητα του ουραίου στροφείου. Πρέπει να προσγειώνεται με μετωπικό άνεμο. Δεν σημαίνει ότι είναι λάθος του χειριστή, μερικές φορές ο χειριστής αιφνιδιάζεται. Μπορεί να υπήρχε ριπή ανέμου», καταλήγει αναλύοντας στο Newsbomb.

Ποιος είναι ο Βρετανός τραπεζίτης και η σύζυγος που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο

Τα ονόματα, τις φωτογραφίες αλλά και την ιστορία του ζευγαριού από την Βρετανία το οποίο σκοτώθηκε στην συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, δημοσίευσε προ ημερών η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ πήγαιναν στο νησί για να ξεκινήσουν τον μήνα του μέλιτος καθώς ήταν νεόνυμφοι. Ήταν περίπου 30 ετών και διέμεναν στο Λονδίνο. Ο Αλεξάντερ Κρόμι εργαζόταν ως στέλεχος επενδύσεων στη Βρετανία.

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Συγκεκριμένα ήταν αντιπρόεδρος του Τμήματος Λύσεων Ιδιωτικής Περιουσίας στο γραφείο της εταιρείας επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι διένυαν τον μήνα του μέλιτος», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση στην Daily Mail.

«Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στη Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί με τους δικούς του», τονίζεται από την εταιρεία.

Στο τραγικό δυστύχημα έχασε επίσης τη ζωή του ο 55χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος ο οποίο ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.

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