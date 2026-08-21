4,5 λεπτά με τα πόδια τραπεζαρία - κουζίνα: To νέο κάστρο του Ζούκερμπεργκ στην Ιρλανδία

Snapshot Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Πρισίλα Τσαν αγόρασαν το 200 ετών κάστρο Strancally στην Ιρλανδία, έκτασης 16.000 τετραγωνικών ποδιών με θέα στον ποταμό Μπλάκγουοτερ.

Η τιμή αγοράς εκτιμάται μεταξύ 23 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα το ποσό.

Το ζευγάρι θα συνεχίσει να ζει στις ΗΠΑ και θα χρησιμοποιεί το ακίνητο για τις επισκέψεις του στην Ιρλανδία, όπου η Meta έχει τη διεθνή της έδρα.

Το κάστρο έχει ιστορία σχεδόν 200 ετών, είναι διατηρητέο μνημείο και συνδέεται με τον αστικό μύθο της «δολοφονικής τρύπας» από την εποχή του αρχικού κάστρου του 12ου αιώνα.

Το Strancally χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια και μεγάλους χώρους, όπως το γεγονός ότι χρειάζονται 4,5 λεπτά για να περπατήσει κανείς από την κουζίνα στην τραπεζαρία. Snapshot powered by AI

Ιδιοκτήτης ενός κάστρου 200 ετών στην Ιρλανδία γίνεται ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ μαζί με τη σύζυγό του, Πρισίλα Τσαν.

Το κάστρο Strancally έχει τρεις ορόφους και έκταση 16.000 τετραγωνικών ποδιών, με θέα στον ποταμό Μπλάκγουοτερ. Την αγορά επιβεβαίωσε την Πέμπτη, ο εκπρόσωπός του Ζούκερμπεργκ

Το κάστρο ανήκε στην οικογένεια του χρηματοδότη Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε το κόστος της αγοράς. Ωστόσο η τιμή πώλησης του, εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 23 έως 35 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο Μαρκ και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτό το ιστορικό κτίριο και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία, όπου η Meta διατηρεί τη διεθνή της έδρα», δήλωσε ο Μπράιαν Μπέικερ, εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ, στην εφημερίδα The New York Post.

Mark Zuckerberg buys Strancally Castle in Ireland pic.twitter.com/urWAoCHWfl — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 20, 2026

Το ζευγάρι θα συνεχίσει να ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα χρησιμοποιεί το ακίνητο όταν επισκέπτεται την Ιρλανδία. Η Meta έχει τη διεθνή έδρα της στο Δουβλίνο, ενώ διαθέτει και ένα κέντρο δεδομένων έξω από την πόλη.

Το Κάστρο Strancally χτίστηκε περίπου το 1827–1830 και σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Τζέιμς και Τζορτζ Ρίτσαρντ Πέιν για τον Τζον Κέλι, έναν πρώην Βρετανό πολιτικό. Χαρακτηρίζεται από τοιχοποιία από λαξευμένους λίθους ψαμμίτη και ασβεστόλιθου.

Η οικογένεια Άλεν-Μπάκλεϊ, ανακαίνισε το κάστρο αρκετές φορές τα τελευταία 25 χρόνια. Το κάστρο έχει επίσης αναφερθεί στο βιβλίο «The Houses of Ireland».

Οι συγγραφείς Brian De Breffney και Rosemary Ffolliott το περιγράφουν ως τόσο πολυτελές που χρειάζεται να περπατήσει κανείς «4,5 λεπτά για να φτάσει από την κουζίνα στην τραπεζαρία». Σήμερα αποτελεί διατηρητέο μνημείο.

Η φήμη του ωστόσο συνοδεύεται και από έναν «αστικό» μύθο, Το αρχικό κάστρο Strancally, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, βρίσκεται σε ερείπια δίπλα στο παρόν κτήριο. Έχει χαρακτηριστεί ως «δολοφονική τρύπα», με μια καταπακτή στον βράχο πάνω από τον ποταμό, από όπου φέρεται να ρίχνονταν στα νερά ανυποψίαστοι επισκέπτες ή εχθροί.