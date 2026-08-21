Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 42άρια - Πότε θα πέσει ξανά η θερμοκρασία

Snapshot Η θερμοκρασία στη χώρα θα αυξηθεί περαιτέρω το Σάββατο 22/08 και την Κυριακή 23/08.

Θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά μέσο όρο τους 38-40 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 41-42 βαθμούς.

Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από το μέσο όρο της περιόδου 1979-2010.

Η τελική θερμοκρασία κοντά στο έδαφος εξαρτάται από παράγοντες όπως η νεφοκάλυψη, τα φαινόμενα, ο άνεμος και η τοπογραφία. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στη χώρα το διήμερο Σάββατο 22/08 και Κυριακή 23/08.

Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38-40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41-42 βαθμούς Κελσίου.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται η απόκλιση της θερμοκρασίας των αερίων μαζών σε ύψος 1500 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας το Σάββατο 22/08 και την Τρίτη 25/08. Όπως διακρίνουμε, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται για την μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας. Σημειώνεται ότι η τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως π.χ. η παρουσία/απουσία νεφώσεων και φαινόμενων, ο άνεμος και η τοπογραφία κάθε περιοχής.

Χάρτης 1: Απόκλιση της θερμοκρασίας σε ύψος 1500 μέτρων από την μέση τιμή της περιόδου 1979-2010 για το Σάββατο 22/08

Χάρτης 2: Απόκλιση της θερμοκρασίας σε ύψος 1500 μέτρων από την μέση τιμή της περιόδου 1979-2010 για την Τρίτη 25/08

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