Σουηδία: Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε με το πόδι στο γκάζι - Τον έσωσαν επιβάτες χωρίς δίπλωμα

Περίπου 50 επιβάτες κινδύνευσαν όταν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Σουηδία: Οδηγός λεωφορείου λιποθύμησε με το πόδι στο γκάζι - Τον έσωσαν επιβάτες χωρίς δίπλωμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο οδηγός λεωφορείου στη Σουηδία λιποθύμησε ενώ το όχημα κινούνταν με 70 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο περίπου 50 επιβάτες.
  • Δύο επιβάτες, μια γυναίκα και ένας μηχανικός χωρίς δίπλωμα οδήγησης, ανέλαβαν να ελέγξουν το λεωφορείο και να αποτρέψουν σοβαρό ατύχημα.
  • Χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό στηθαίο για να μειώσουν σταδιακά την ταχύτητα, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το όχημα μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του ο οδηγός.
  • Κανένας από τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, δεν τραυματίστηκε σοβαρά κατά το περιστατικό.
  • Η αστυνομία υπογράμμισε ότι το διαχωριστικό στηθαίο ήταν κρίσιμο για την αποφυγή σοβαρού δυστυχήματος και επαίνεσε την ψυχραιμία των επιβατών που αντέδρασαν.
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Μια στιγμή απόλυτου πανικού μετατράπηκε σε μια απίστευτη ιστορία ψυχραιμίας και αυτοσχεδιασμού στη Σουηδία, όταν ο οδηγός ενός λεωφορείου με περίπου 50 επιβάτες έχασε τις αισθήσεις του ενώ είχε το πόδι του στο γκάζι.

Το λεωφορείο κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο, περίπου 30 λεπτά έξω από το Γιόνκεπινγκ, στη νότια Σουηδία, όταν ο οδηγός λιποθύμησε. Για λίγα λεπτά, το όχημα συνέχισε να κινείται με ταχύτητα περίπου 70 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι επιβάτες άρχισαν να πανικοβάλλονται.

Τότε, δύο από αυτούς ανέλαβαν δράση. Η μία ήταν μια γυναίκα περίπου 60 ετών, η οποία στα σουηδικά μέσα αναφέρεται ως Μαρία Χέλτε, και ο δεύτερος ήταν ο Νιραντζάν Νιθιανάνταμ, ένας μηχανικός από την Ινδία, ο οποίος μάλιστα δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Η στιγμή που το λεωφορείο άρχισε να βγαίνει εκτός ελέγχου

Ο Νιραντζάν περιέγραψε στο The Local πώς αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Καθόταν στη θέση του και άκουγε μουσική στο κινητό του, όταν παρατήρησε μια άλλη επιβάτιδα να σηκώνεται από τη θέση της. Αρχικά πίστεψε ότι πήγαινε στην τουαλέτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, την άκουσε να φωνάζει για βοήθεια, καθώς το λεωφορείο είχε αρχίσει να χτυπά στις προστατευτικές μπάρες στην άκρη του δρόμου.

«Σηκώθηκα αμέσως και προσπάθησα μαζί με τη γυναίκα να ξυπνήσουμε τον οδηγό. Όμως το λεωφορείο έβγαινε εκτός ελέγχου, οπότε εκείνη άρχισε να επικεντρώνεται στο τιμόνι», περιέγραψε.

Ο ίδιος προσπάθησε να φτάσει τα φρένα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

«Δεν μπορούσα ούτε να βγάλω το πόδι του από το γκάζι»

Η κατάσταση μέσα στο λεωφορείο ήταν χαοτική. Οι επιβάτες φώναζαν πανικόβλητοι, ενώ πολλοί προσπαθούσαν να τους υποδείξουν να πατήσουν το φρένο.

Ο Νιραντζάν εξήγησε ότι ο οδηγός ήταν μεγαλόσωμος και εμπόδιζε την πρόσβαση στα πεντάλ.

«Δεν μπορούσα ούτε να βγάλω το πόδι του από το γκάζι, οπότε συνεχίζαμε να πηγαίνουμε περίπου με 70 χλμ./ώρα», ανέφερε.

Το τιμόνι ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο, ειδικά καθώς οι δύο επιβάτες προσπαθούσαν να το χειριστούν ενώ ήταν όρθιοι.

Σε μια κρίσιμη στιγμή, το λεωφορείο κινήθηκε υπερβολικά προς τα αριστερά και διέσχισε το διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με αυτοκίνητα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

«Μπορούσα να δω τα αυτοκίνητα που έρχονταν από απέναντι και φοβήθηκα ότι θα συγκρουστούμε», περιέγραψε ο Νιραντζάν.

Η απίστευτη ιδέα που τους έσωσε

Οι δύο επιβάτες κατάφεραν τελικά να επαναφέρουν το λεωφορείο στη σωστή λωρίδα. Τότε διαπίστωσαν κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό: το λεωφορείο έχανε ταχύτητα όταν προσέκρουε στο διαχωριστικό στηθαίο.

Έτσι, αντί να προσπαθήσουν να απομακρύνουν εντελώς το όχημα από το στηθαίο, αποφάσισαν να συνεχίσουν να κατευθύνουν το λεωφορείο προς αυτό, ώστε να μειώνεται σταδιακά η ταχύτητά του. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να το επιβραδύνουν.

Ο οδηγός ανέκτησε τις αισθήσεις του

Την ώρα που η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται, ο οδηγός άρχισε σταδιακά να ανακτά τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια πάτησε πλήρως το φρένο και άνοιξε την πόρτα του λεωφορείου. Οι επιβάτες κατέβηκαν από το όχημα, έχοντας μόλις γλιτώσει από ένα ενδεχόμενο πολύ σοβαρό δυστύχημα.

Κανένας από τους περίπου 50 επιβάτες δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

«Δεν έχω καν δίπλωμα οδήγησης»

Ο ίδιος ο Νιραντζάν υποστηρίζει ότι ούτε εκείνος ούτε η Μαρία σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν.

«Απλώς αντιδράσαμε ενστικτωδώς», ανέφερε, εξηγώντας πως εκείνες τις στιγμές το μυαλό του είχε «αδειάσει» από την αγωνία.

«Φοβόμουν επειδή δεν ήξερα τα σωστά πράγματα να κάνω. Δεν έχω καν δίπλωμα οδήγησης», είπε.

Μάλιστα, όπως περιγράφει, κοίταξε πίσω του για να δει αν υπήρχε κάποιος άλλος που θα μπορούσε να βοηθήσει. «Χρειαζόμουν πραγματικά κάποιον να μου πει τι να κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρχε και το άλλο άτομο εκεί για να βοηθήσει τελικά», σημείωσε.

Η γυναίκα που βρέθηκε στο τιμόνι μαζί με τον Νιραντζάν είναι η Μαρία Χέλτε, σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα. Το ενδιαφέρον είναι πως το επώνυμό της, Hjelte, σημαίνει συμπτωματικά «ήρωας» στα σουηδικά.

Η ίδια, πάντως, όπως και ο Νιραντζάν, έχει δηλώσει ότι δεν αισθάνεται πως έκανε κάτι ηρωικό, αλλά ότι απλώς έδρασε αυθόρμητα μπροστά στον άμεσο κίνδυνο.

«Ήταν τεράστια τύχη που υπήρχε διαχωριστικό»

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 14:00 την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομικής περιφέρειας ανατολικής Σουηδίας, Mats Pettersson, τόνισε ότι η ύπαρξη του διαχωριστικού στηθαίου στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου ήταν καθοριστική.

«Είναι τεράστια τύχη που αυτό συνέβη σε ένα τμήμα του δρόμου με διαχωριστικό στηθαίο. Διαφορετικά, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει πολύ, πολύ άσχημα», δήλωσε στην εφημερίδα Dagens Nyheter.

Ο ίδιος επαίνεσε τους δύο επιβάτες για την αντίδρασή τους.

«Έδειξαν απίστευτη ψυχραιμία. Έκαναν φανταστική δουλειά. Κατάφεραν να σταματήσουν το λεωφορείο και, αν δεν τα είχαν καταφέρει… δεν θέλεις καν να σκέφτεσαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, στο λεωφορείο βρίσκονταν και πολλά παιδιά, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σοβαρό τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν όλοι οι επιβάτες.

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