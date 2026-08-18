Νεκροί σε τροχαίο ο Γάλλος παραγωγός Νικολά Αλτμάγιερ και η σύζυγός του Ματίλντ Φαβιέ

Ο συνιδρυτής της Mandarin & Compagnie και η επί χρόνια υψηλόβαθμη συνεργάτιδα του Dior σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Γαλλία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νεκροί σε τροχαίο ο Γάλλος παραγωγός Νικολά Αλτμάγιερ και η σύζυγός του Ματίλντ Φαβιέ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νικολά Αλτμάγιερ, συνιδρυτής της Mandarin & Compagnie, και η σύζυγός του Ματίλντ Φαβιέ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Dior, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη δυτική Γαλλία στις 17 Αυγούστου.
  • Η Mandarin & Compagnie έχει παράγει πάνω από 70 ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με κορυφαίους Γάλλους σκηνοθέτες και περιλαμβάνοντας γνωστές ταινίες όπως το «Brice de Nice» και το «OSS 117».
  • Ο Νικολά Αλτμάγιερ τιμήθηκε το 2017 με το βραβείο Daniel Toscan du Plantier για την προσφορά του στην παραγωγή ταινιών.
  • Η Ματίλντ Φαβιέ είχε μακρά πορεία στον χώρο της μόδας ως διευθύντρια δημοσίων σχέσεων στον όμιλο LVMH και υψηλόβαθμο στέλεχος του Dior Couture.
  • Το τροχαίο συνέβη στην περιοχή Deux-Sèvres όταν το αυτοκίνητο του ζευγαριού συγκρούστηκε με βαρέως τύπου όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.
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Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η είδηση του θανάτου του παραγωγού Νικολά Αλτμάγιερ και της συζύγου του, Ματίλντ Φαβιέ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Γαλλία τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ο Αλτμάγιερ, συνιδρυτής της γνωστής εταιρείας παραγωγής Mandarin & Compagnie, ήταν 61 ετών, ενώ η Φαβιέ, επί χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος του Dior, ήταν 56 ετών.

Οι δύο θάνατοι έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση στους χώρους του γαλλικού κινηματογράφου και της μόδας, όπου και οι δύο είχαν διαγράψει σημαντική πορεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Deux-Sèvres, στη δυτική Γαλλία, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Νιόρ, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο Νικολά Αλτμάγιερ και η Ματίλντ Φαβιέ συγκρούστηκε με βαρέως τύπου όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Οι δύο τους, ηλικίας 61 και 56 ετών αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους του γαλλικού κινηματογράφου και της μόδας.

Η διαδρομή του Νικολά Αλτμάγιερ στον κινηματογράφο

Ο Νικολά Αλτμάγιερ ίδρυσε το 1996 μαζί με τον αδελφό του, Ερίκ Αλτμάγιερ, την εταιρεία Mandarin Production, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Mandarin & Compagnie.

Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικούς παραγωγικούς οίκους του γαλλικού κινηματογράφου, έχοντας συμμετάσχει στην παραγωγή περισσότερων από 70 ταινιών μεγάλου μήκους.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές παραγωγές του Αλτμάγιερ ήταν η επιτυχημένη κωμωδία «Brice de Nice» του Ζαμέ Ιούτ, καθώς και οι ταινίες «OSS 117» του Μισέλ Αζαναβισίους.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης το «Chocolat» του Ροσντί Ζεμ και το «The First Day of the Rest of Your Life» του Ρεμί Μπεζανσόν.

Οι συνεργασίες με σημαντικούς Γάλλους σκηνοθέτες

Ο Νικολά Αλτμάγιερ είχε συνεργαστεί με ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην παραγωγή ταινιών του Φρανσουά Οζόν, όπως οι «Young & Beautiful» και «By The Grace Of God», αλλά και στην ταινία «Saint Laurent» του Μπερτράν Μπονελό.

Η Mandarin & Compagnie συνέχισε τη συνεργασία της με τον Μπονελό και στο επερχόμενο δραματικό θρίλερ «Santo Subito!», το οποίο διαδραματίζεται στο Βατικανό και έχει πρωταγωνιστές τον Μαρκ Ράφαλο και τη Σαρλότ Ράμπλινγκ.

Στις πιο πρόσφατες παραγωγές της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η γαλλική εισπρακτική επιτυχία «Molière, Cyrano and the Young King», το «Nobody’s Son» του Σαφί Νεμπού, με πρωταγωνιστές τον Ρομέν Ντιρί και τον Grand Corps Malade, καθώς και η βιογραφική ταινία «Monsieur Aznavour» των Μεχντί Ιντίρ και Grand Corps Malade.

Η σημαντική διάκριση

Το 2017, ο Νικολά και ο Ερίκ Αλτμάγιερ τιμήθηκαν από κοινού με το βραβείο Daniel Toscan du Plantier της Γαλλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, των βραβείων César.

Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται στον παραγωγό της χρονιάς και αποτελεί μία από τις σημαντικές αναγνωρίσεις για τους επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου.

Η Ματίλντ Φαβιέ και η πολυετής πορεία στον Dior

Η Ματίλντ Φαβιέ είχε επίσης διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας. Υπήρξε διευθύντρια δημοσίων σχέσεων στον όμιλο LVMH και στη συνέχεια εργάστηκε για πολλά χρόνια ως υψηλόβαθμο στέλεχος του Dior Couture.

Η Φαβιέ θεωρούνταν μία από τις πιο δικτυωμένες και ευρέως αγαπητές προσωπικότητες της διεθνούς βιομηχανίας μόδας, έχοντας δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο επαφών στον χώρο.

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