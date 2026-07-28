Ντέρτι: Backstage στη νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

Η πιο φιλόδοξη παραγωγή μυθοπλασίας του ΑΝΤ1 για τη νέα σεζόν φέρει τον τίτλο «Ντέρτι», με την υπογραφή δύο κορυφαίων σεναριογράφων, των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη. Τα γυρίσματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και το κανάλι δημοσιοποίησε backstage φωτογραφίες.

Η υπόθεση μάς γυρίζει στην Πάτρα, το 1987… Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί όπου όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων. Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα.

Πρόσωπα που πιστεύουν πως μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Εναν τόπο, ένα όνομα, έναν έρωτα. Μάλιστα, συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν. Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός εαυτός τους. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους. Διότι, στο τέλος, αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε. Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε, για να συναντήσει ξανά έπειτα από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί, για να κυνηγήσει το όνειρό της.

Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου, θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν. Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της, κρύβει και τον έρωτά της για τον Αρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί. Ομως, και οι δύο θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον. Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άνδρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα, για να μη χάσει την κυριαρχία του. Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών, είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου και, όταν την αντικρίσει κατάματα, θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του, Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας. Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), πρώτο ανδρικό όνομα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι», θα παλέψει και αυτός με τους δικούς του δαίμονες και θα δει τη φιλία του με τον Αλέκο και τον Πασχάλη να δοκιμάζεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Δίπλα του, αλλά και απέναντί του, η πρώην γυναίκα του, η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), που θα πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά.