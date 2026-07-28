Τύχη βουνό: Η απίστευτη στιγμή που σιδερένια δοκός καρφώνεται σε αυτοκίνητο

Από θαύμα γλίτωσε ένας οδηγός, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, όπως διακρίνεται από το βίντεο, ξαφνικά είδε να καρφώνεται ένα σιδερένιο δοκάρι στο αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η The Sun, ένα φορτηγό εισήλθε κατά λάθος σε ζώνη με περιορισμό ύψους και ξήλωσε με δύναμη τη δοκό, η οποία εκτοξεύτηκε στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε πάνω σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός παρά τον αιφνιδιασμό, δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να συγκρατήσει το αυτοκίνητό του, από την απροσδόκητη αυτή σύγκρουση.