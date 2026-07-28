Ηράκλειο: Έλαβαν προθεσμία οι 8 συλληφθέντες για οργανωμένο έγκλημα - Οι κατηγορίες

Snapshot Οκτώ συλληφθέντες στο Ηράκλειο αντιμετωπίζουν συνολικά 13 κατηγορίες μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας θεωρούνται ο βασικός πυρήνας της ομάδας που ερευνάται για παράνομες δραστηριότητες.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σύσταση συμμορίας σε έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ζωοκλοπές, εκβιασμούς, επιθέσεις, πρόκληση αγροτικών ζημιών, απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρευματοκλοπή.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου για την αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στις ορεινές περιοχές της Κρήτης. Snapshot powered by AI

Με συνολικά 13 κατηγορίες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι ενώπιον της Δικαιοσύνης οι οκτώ συλληφθέντες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε περιοχές στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να αποτελούν τον βασικό πυρήνα της ομάδας που ερευνάται για σειρά παράνομων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σύσταση συμμορίας –και όχι για εγκληματική οργάνωση– σε βάρος έξι εκ των οκτώ συλληφθέντων. Παράλληλα, όλοι οι κατηγορούμενοι, ανάλογα με την περίπτωση, αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες που αφορούν ζωοκλοπές κατ’ εξακολούθηση, εκβιασμούς, επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, πρόκληση αγροτικών ζημιών, απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ρευματοκλοπή.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο των Αρχών για την αντιμετώπιση φαινομένων οργανωμένου εγκλήματος στις ορεινές περιοχές της Κρήτης. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την πέμπτη υπόθεση ομάδας που οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης