Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο δασονόμος και το οπλοστάσιο

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: «Ξηλώθηκε» εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο δασονόμος και το οπλοστάσιο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
  • Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος για παράβαση καθήκοντος, ενώ άλλοι δύο περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
  • Η οργάνωση απέσπασε παράνομα περισσότερα από 341.000 ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω εικονικών δηλώσεων ζώων και βοσκότοπων.
  • Κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και διαπιστώθηκαν παραβάσεις ευζωίας ζώων, με κακοποίηση 12 σκύλων να επιβαρύνει τους κατηγορουμένους.
  • Η έρευνα αποκάλυψε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και επιβολή καθεστώτος φόβου στην τοπική κοινωνία για πάνω από μια δεκαετία.
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Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (27/7), αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) κατάφεραν να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ ακόμη δύο περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος που κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βασικός πυρήνας της οργάνωσης ήταν τέσσερα άτομα ηλικίας 47, 34, 30 και 19 ετών, τα οποία είχαν αναπτύξει οργανωμένη δράση με σκοπό την κατ' επάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 69, 49, 45 ετών και μία 36χρονη γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ψευδείς δηλώσεις, ζωοκλοπή και παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

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Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αρχικά επέλεγαν τα ποιμνιοστάσια-στόχους, συγκέντρωναν πληροφορίες για τις κινήσεις των ιδιοκτητών και τα μέτρα ασφαλείας και στη συνέχεια προχωρούσαν στην αφαίρεση των ζώων, είτε πεζή είτε με οχήματα.

Τα κλεμμένα αιγοπρόβατα μεταφέρονταν σε ασφαλείς χώρους, όπου στη συνέχεια είτε σφάζονταν και διοχετεύονταν στην αγορά κρέατος είτε ιδιοποιούνταν από τα μέλη της οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις διακεκριμένης ζωοκλοπής και μία απόπειρα, που σημειώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2026. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα, συνολικής αξίας περίπου 43.000 ευρώ.

Εκβιασμοί και τρομοκράτηση κατοίκων

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 47χρονος και ο 19χρονος είχαν επιβάλει, σύμφωνα με τις Αρχές, καθεστώς φόβου και εκφοβισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν για περισσότερο από μία δεκαετία.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καταπατούσαν αγροτεμάχια, να τα χρησιμοποιούσαν για βόσκηση και καλλιέργεια χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών και να προκαλούσαν εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η συνολική ζημία που προκλήθηκε στους παθόντες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 341.000 ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές και στην υπόθεση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι ο 47χρονος, ο 34χρονος, οι υπόλοιποι συλληφθέντες, καθώς και μία 40χρονη γυναίκα, υπέβαλλαν από το 2019 έως το 2025 ανακριβείς κτηνοτροφικές δηλώσεις, δηλώνοντας εικονικά ζώα και βοσκότοπους.

Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εισέπραξαν παράνομα συνολικά 341.250,88 ευρώ από κοινοτικά κονδύλια.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος το 2025 δήλωσε ότι διέθετε 460 αιγοπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε στην κατοχή του κανένα ζώο.

Όπλα, φυσίγγια και κακοποίηση ζώων

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, ημιαυτόματο πιστόλι, 41 φυσίγγια, δύο μαχαίρια και 21 ενώτια ζώων με διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων ευζωίας και παθητική κακοποίηση 12 σκύλων, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Κατηγορούμενος και δασονόμος

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας δασονόμος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, ενημέρωνε μέλη της οργάνωσης για τις προθέσεις πολιτών να καταθέσουν μηνύσεις σε βάρος τους.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

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