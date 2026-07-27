Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Κρήτη: Οκτώ συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Κρήτη με οκτώ συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες.

Η ομάδα εμπλέκεται σε αδικήματα που αφορούν οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη με στόχο την πλήρη διάλυση του κυκλώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα παρέχει νεότερες πληροφορίες για τα ευρήματα και τις κατηγορίες των συλληφθέντων. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (27/7) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε σειρά σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, καθώς και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος και τη διερεύνηση του εύρους της παράνομης δράσης του.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη επίσημη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, τα ευρήματα της επιχείρησης και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.